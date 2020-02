Beats Solo Pro n’a jamais été moins cher qu’ils ne le sont actuellement – .

Si vous cherchez la meilleure offre de casque sans fil à réduction de bruit en ce moment, il ne fait aucun doute que c’est la vente d’Amazon sur le populaire casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II. Ils sont parmi les meilleurs de l’industrie, sinon LE meilleur, et ils ne coûtent que 220 $ sur Amazon au lieu de 350 $. C’est un prix bas de tous les temps, avec une énorme marge – nous n’avons jamais rien vu de tel. Il n’y a qu’un seul problème… cette remise importante n’est disponible que sur la version rose des écouteurs Bose.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus subtil, nous en avons encore beaucoup que vous voudrez vérifier. Le propriétaire d’Apple, Beats, fabrique également certains des meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit de l’industrie, et son modèle Beats Solo Pro à 300 $ est tombé à seulement 249,95 $. Il s’agit d’un prix bas de tous les temps pour les écouteurs Solo Pro, qui intègrent la puce H1 d’Apple, jusqu’à 40 heures d’autonomie et une qualité sonore impressionnante avec des basses profondes. De plus, c’est la première fois que le prix réduit s’applique aux cinq couleurs disponibles sur Amazon!

Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil Beats Solo Pro

Casque d’écoute sans fil hautes performances sans fil en noir

La suppression active du bruit (ANC) bloque le bruit externe

La transparence vous aide à rester conscient de votre environnement tout en écoutant

Comprend la puce pour casque Apple H1 et le Bluetooth de classe 1 pour une portée étendue et moins d’abandons

Compatible avec iOS et Android

Commandes mains libres via «Hey Siri» sur les appareils iOS, et capacité vocale avec la pression du bouton b sur une variété d’appareils compatibles

Jusqu’à 22 heures d’écoute (jusqu’à 40 heures avec ANC et Transparence désactivés)

Fast Fuel offre 3 heures de lecture à partir d’une charge de 10 minutes lorsque la batterie est faible

Activation / désactivation automatique lorsque vous dépliez et pliez vos écouteurs Bluetooth sans fil

Contenu de la boîte: casque sans fil à réduction de bruit Beats Solo Pro, étui de transport, câble de charge Lightning vers USB-A, guide de démarrage rapide, carte de garantie

Écouteurs Bluetooth sans fil QuietComfort 35 II de Bose

Écouteurs Rose Gold QC 35 en édition limitée II

Trois niveaux d’annulation de bruit de classe mondiale pour une meilleure expérience d’écoute dans n’importe quel environnement

Compatible avec Alexa pour un accès vocal à la musique, aux informations, etc.

Système à double microphone anti-bruit pour un son clair et une prise de voix

Couplage Bluetooth sans tracas, paramètres personnalisés, accès aux futures mises à jour et plus via l’application Bose Connect

Activé avec Bose AR – une version innovante uniquement audio de la réalité augmentée – via une mise à jour du firmware via l’application Bose Connect.

Pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et Android, assurez-vous que le micrologiciel de votre produit est à jour via l’application Bose connect. Ensuite, vous pouvez accéder à une vitrine d’applications améliorées Bose ar avec des liens pour les télécharger.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.