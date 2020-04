beaucoup de clients fraudés et de comptes chèques vidés

Une liste de banques ils se sont retrouvés dans le collimateur de hackers de grande envergure qui, ne pouvant accéder aux serveurs protégés, ont décidé de contacter directement des utilisateurs aléatoires. Il arrive, en fait, que les utilisateurs enregistrés et non enregistrés aient reçu le même message suspect. Un appât spécialement conçu pour tricher les moins enclins à une vision cynique des communications par e-mail.

La première phase de l’attaque passe par les listes de diffusion des utilisateurs qui en reçoivent un communication importante. Tout se termine par l’inclusion d’un lien enceinte. Il semble provenir d’Unicredit, SanPaolo, Fineco ou d’autres banques. Dans tous les cas, le mot magique est pharming, un terme qui identifie un site copié et suspect. Le résultat est que les comptes courants et les cartes de crédit liées sont vidés sans notre consentement direct. Voici ce qui se passe.

Banques en danger: les utilisateurs craignent la possibilité de perdre tout l’argent du compte courant

Les solutions numériques telles que le courrier électronique et les SMS représentent des armes très puissantes entre les mains des attaquants. Ils volent de l’argent en passant par une divulgation urgente qui attire les clients qui craignent la fermeture du compte pour des données potentiellement inexactes. Indiquez simplement votre numéro de compte et connectez-vous pour vous retrouver sans le sou et avec tous vos comptes bancaires bloqués indéfiniment. Rien de vrai. un buffle facile à éviter au lieu de la présence combinée de divers éléments:

erreurs grammaticales

liens vers de fausses URL sans protection HTTPS

L’expéditeur utilise le nom de la banque pour créer un site qui ne suscitera probablement pas de soupçons. Les formes, les couleurs et la disposition générale semblent indiquer la présence du site officiel enregistrés par des banques agréées légitimes.

Le conseil – valable dans ce cas comme dans d’autres scénarios – est de méfiance toujours de toute sorte d’alarmisme. Les banques et les bureaux de poste n’utilisent JAMAIS le courrier électronique et les SMS pour communiquer nouvelles importantes. Raison pour laquelle il est bon de jeter les messages en signalant adéquatement le fait aux autorités compétentes.