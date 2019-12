Beaucoup de jeux Nintendo Switch sont réduits dans la vente d'Amazon après Noël – .

Nous n'attendions pas grand-chose de détaillants tels qu'Amazon et Walmart pendant la saison des achats de Noël en ce qui concerne les offres de consoles Nintendo Switch, mais nous avons été agréablement surpris. Amazon en particulier a conclu de formidables offres, offrant des économies allant jusqu'à 60 $ dans une offre d'une journée sans précédent. Cela signifie que beaucoup de gens viennent de recevoir une nouvelle console Switch pour Noël, et ils sont probablement à la recherche de nouveaux jeux. Heureusement pour eux, Amazon propose dès maintenant des réductions incroyables sur les jeux Switch les plus vendus! Des titres populaires comme Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Luigi’s Mansion 3, Just Dance 2020, Super Mario Party et Super Mario Maker 2 sont tous en promotion aujourd'hui, et ce n'est que le début.

Source de l'image: Serpell-Rand / REX / Shutterstock

