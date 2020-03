beaucoup ont peur d’exploser, c’est la vérité

De nos jours, il est certain que le transport a été révolutionnaire pour les véhicules électriqueet voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, en particulier parmi les citoyens ordinaires. Il ne s’agit donc pas de bus ou d’autres moyens utilisés pour le public, mais pour des particuliers qui choisissent d’acheter une voiture. Les avantages sont nombreux, même si quelqu’un a encore peur.

Les épisodes qui se sont produits sont très peu nombreux, cette crainte n’est donc pas fondée. En fait, certains utilisateurs auront su qu’un accident en Autriche s’est produit il y a quelque temps en raison de l’incendie à l’intérieur d’un Tesla Model S. Dans ce cas, certains facteurs ont empêché éteindre les flammes à la base.

Voitures électriques: peuvent-elles vraiment prendre feu ou exploser comme le pense le public?

L’accident impliquant la voiture appartenant au géant appartenant à Elon Musk a rapidement fait le tour du monde et à partir de ce moment, quelqu’un a commencé à penser que les voitures électriques pouvaient être un danger.

Les voitures électriques sont basées sur batteries au lithium-ion mais tout cela ne doit absolument pas conduire à de telles situations. Il s’agit évidemment d’un cas isolé, qui ne doit absolument pas faire penser que cela peut arriver souvent. Les pompiers ont également remarqué une grande difficulté: éteindre les flammes à la base étant donné le sceau de la cellule qui, vu son sceau hermétique, ne permettait pas à l’eau de passer. Il est clair qu’un tel accident cela peut arriver à d’autres moments, mais avec la même fréquence avec laquelle peut-être une voiture diesel ou essence peut prendre feu.