Ben Affleck pense que Robert Pattinson sera un grand Batman

L’ancien Batman Ben Affleck partage son soutien à son successeur dans le rôle, Robert Pattinson, qui jouera le Caped Crusader l’année prochaine Le Batman. À partir de Batman v.Superman: Dawn of Justice de 2016, Affleck était le cinquième acteur à jouer Batman dans un film en direct, et il est apparu dans trois films au total (qui comprend une petite camée dans Suicide Squad). Affleck aurait été censé diriger, écrire et jouer dans The Batman, mais des rapports ont par la suite émergé suggérant que quelqu’un de nouveau prendrait le rôle. Affleck a ensuite quitté le projet, et Matt Reeves a signé pour écrire et diriger avec Pattinson remplissant le rôle de Bruce Wayne.

La production sur The Batman est en cours depuis un petit moment maintenant, et récemment Reeves a dévoilé le premier look officiel de Pattinson en costume. L’engouement pour le film 2021 ne fait que croître à mesure que la production se poursuit, en particulier en raison de sa grande distribution. En plus de Pattinson, The Batman jouera Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Paul Dano, Andy Serkis, Peter Sarsgaard et John Turturro.

Tout en faisant la promotion de son nouveau film The Way Back dans une interview avec Jake Hamilton, Affleck a été brièvement interrogé sur son temps en tant que Batman ainsi que sur le script initial qu’il a écrit pour The Batman. Affleck n’a pas tardé à partager quelques mots de soutien à Pattinson, en disant: “Je pense que Robert est un grand acteur, il va faire du bon travail.” Affleck a également expliqué un peu plus pourquoi il avait choisi de partir, expliquant qu’il avait “en quelque sorte perdu ma passion pour ça”. Il a ajouté: “Le film mérite d’être fait par quelqu’un qui meurt d’envie de le faire et ne peut pas attendre, et ce n’était pas moi à l’époque, alors j’ai continué.”

Récemment, Affleck a expliqué son départ de The Batman d’une manière plus franche qu’auparavant. Alors qu’avant, il semblait que des différences créatives avaient conduit à sa sortie, Affleck a admis que c’était une raison plus personnelle. Affleck a expliqué: «J’ai montré à quelqu’un le script« The Batman ». Ils ont dit:« Je pense que le script est bon. Je pense aussi que vous vous boirez à mort si vous passez par ce que vous venez de refaire. » Il semble que le processus derrière la création et la promotion de Justice League en 2017 ait effectivement diminué son intérêt à jouer à Batman, ce qui n’est pas trop surprenant compte tenu de l’histoire de production troublée de ce film. Les luttes d’Affleck avec l’alcoolisme auraient ajouté à son stress.

Les récents commentaires d’Affleck, y compris ceux en faveur de Pattinson, suggèrent qu’il a fait la paix avec son mandat rocheux en tant que Batman. Bien sûr, il est impossible de dire avec certitude sans être dans sa tête, mais c’est un peu un soulagement de savoir qu’il est passé à des projets qui le passionnent. Le Batman d’Affleck, bien qu’il ne soit peut-être pas aussi aimé que celui de Michael Keaton ou de Christian Bale, était une prise solide sur le personnage bien connu, et il aurait été intéressant de voir ce que sa version de Le Batman aurait été. Au lieu de cela, les fans auront la chance de voir un nouvel acteur jouer le rôle, et seul le temps dira s’ils l’apprécient ou non.

