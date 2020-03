Ben Higgins, le célibataire, est fiancé à sa petite amie Jessica Clarke au Tennessee

Ancien Le célibataire Ben Higgins est fiancé à sa petite amie de plus d’un an, Jessica Clarke, après que l’épidémie de coronavirus ait interféré avec ses plans originaux de proposer.

Higgins est apparu pour la première fois lors de la 11e saison de The Bachelorette, où il était finaliste de la troisième place pour Kaitlyn Bristowe avant de devenir le leader de la 20e saison de The Bachelor. Higgins a finalement choisi Lauren Bushnell et bien que le couple soit resté ensemble pendant plus d’un an, ils n’ont pas pu le faire fonctionner et ont finalement rompu en mai 2017. En février 2019, l’animateur de podcast Almost Famous a révélé sur Instagram qu’il sortait avec Jessica Clarke après avoir glissé dans ses DM, et maintenant plus d’un an plus tard, le couple a annoncé des nouvelles plus excitantes.

Vendredi, Higgins a proposé à Clarke à Franklin, Tennessee, (via ET Online) chez ses parents, leurs deux familles regardant secrètement “à distance” selon le co-fondateur de Generous Coffee. “J’étais super nerveuse”, a admis la jeune femme de 31 ans, précisant que “je n’étais pas inquiet, c’est juste un grand moment”, et il a dit qu’il était “nerveux de faire tout ça devant elle”. Higgins a commencé à se déchirer avant même d’atteindre l’endroit où il avait l’intention de proposer, ce qui a amené Clarke à croire “c’était l’une des deux choses: soit je mettais fin à notre relation, ce qui aurait été un énorme choc … ou j’étais proposer.” Clarke dit que la proposition était “exactement comme j’aurais voulu qu’elle soit” et a dit qu’elle “ne pouvait pas imaginer mieux.”

Bien que cette proposition se soit bien déroulée pour le couple, Higgins avait initialement prévu de proposer à New York lors d’une escale sur sa tournée The Bachelor: Live on Stage avec Becca Kufrin, mais en raison de l’épidémie de coronavirus, la tournée a été suspendue. Clarke a dit à ET que “Central Park aurait été magique et spécial à sa manière” mais elle est ravie de celui-ci parce que “c’est vraiment cool que nous venions juste d’être ensemble [on Friday] et pas vraiment à parler à quelqu’un d’autre que ma famille. “La proposition a été presque déjouée une deuxième fois ce jour-là quand Clarke a dit à Higgins qu’elle ne voulait pas faire une promenade et” se mettre en sueur “avant le dîner, mais Higgins a pu la convaincre. En ce qui concerne la bague, Higgins a passé environ trois mois à la concevoir avec un bijoutier à Denver. Le baccalauréat national alun dit qu’il est “assez heureux” de la façon dont il s’est avéré, et Clarke l’aime, s’exclamant que “cette bague n’est jamais se détacher!”

La proposition n’ayant eu lieu que quelques jours plus tôt, le couple se prélasse toujours dans ses nouveaux fiançailles et il n’y a aucune mention des détails du mariage. Ben est un fan préféré de son temps Le célibataire et comme il est toujours très impliqué dans Bachelor Nation avec son podcast et sa tournée en direct, il est possible qu’un mariage télévisé présidé par Chris Harrison soit une possibilité pour les téléspectateurs.

