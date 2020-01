Bénéficiez de 10% de réduction sur les billets via StubHub dans la toute nouvelle promotion Apple Pay

Apple organise périodiquement une promotion pour Apple Pay qui offre des économies exclusives aux clients via un marchand spécifique. La semaine dernière, la société a lancé une promotion où les clients pouvaient économiser 50% sur les jeux chez Dave & Busters.

Eh bien, il n’a fallu qu’une autre semaine pour que la dernière promotion Apple Pay arrive, et c’est une excellente pour tous ceux qui aiment assister à tout, d’un concert à un événement sportif. Entre aujourd’hui et le 29 janvier, toute personne utilisant Apple Pay pour payer un billet à l’aide de l’application StubHub bénéficiera d’une réduction de 10% sur son achat.

StubHub est un service de billetterie populaire qui propose des billets pour une tonne d’événements dans le monde entier, couvrant des événements sportifs, des concerts, des billets de théâtre et des spectacles d’humour. Ceux qui ont des billets qui ne seront pas utilisés peuvent également vendre leurs billets via le service.

Apple a alerté les clients par e-mail de la promotion. Il y a quelques choses à garder à l’esprit avec l’offre. En plus d’utiliser l’application et de payer avec Apple Pay, les clients doivent également entrer le code APPLEPAY2020 lors de leur commande pour recevoir la promotion. La remise est également plafonnée à 100 $ et n’est disponible que pour une seule commande, alors assurez-vous d’acheter tous vos billets sur la même commande.

“Utilisez Apple Pay dans l’application StubHub pour obtenir 10% de réduction sur votre achat. Entrez le code APPLEPAY2020 lors du paiement, jusqu’au 29 janvier. Pour utiliser, entrez le code APPLEPAY2020 au moment du paiement. La remise maximale est de 100 $. Vous devez effectuer le paiement à l’aide d’Apple Pay dans l’application StubHub avant le 29 janvier 2020. Offre valable sur une seule commande, à l’exclusion des cartes-cadeaux. Offre échangeable une fois aux États-Unis uniquement. Ne peut être combinée avec d’autres offres. StubHub peut modifier ou interrompre l’offre sans préavis. “

Apple souligne également que les clients qui utilisent leur carte Apple pour payer les billets sont également éligibles à gagner 2% de cash quotidien pour leur commande. Commencez à chasser vos billets SuperBowl!

