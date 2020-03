Bénéficiez de 150 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 4, les AirPods de 130 $ et plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent 150 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 5, plus les démarques sur les AirPods, et un nouveau plus bas historique pour le MacBook Pro 13 pouces d’Apple. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Amazon efface l’inventaire de l’Apple Watch Series 4

Amazon prend actuellement jusqu’à 150 $ de rabais Modèles Apple Watch Series 4 GPS + Cellular. Vous trouverez des remises allant de 100 $ jusqu’à 150 $ par rapport aux prix d’origine. Il s’agit du deuxième rabais le plus important que nous ayons suivi sur Amazon. Les modèles GPS uniquement sont également jusqu’à 100 $ de rabais, ainsi qu’une remarquable remarquable étant la boucle sport de 44 mm à 332 $ (Règl. 429 $). Vous pouvez consulter l’intégralité de l’inventaire des articles marqués ici.

Assurez-vous de mettre vos économies au travail et de prendre quelques bracelets Apple Watch supplémentaires. Notre tour d’horizon des meilleures options tierces propose une large gamme de styles pour un look parfait. Essayez ce bracelet en cuir si vous ne savez pas quelle option choisir.

Les AirPod tombent à 130 $

Amazon propose les AirPods de deuxième génération d’Apple avec étui de chargement pour 130 $. À titre de comparaison, il coûte généralement 159 $, l’offre d’aujourd’hui étant le deuxième meilleur prix que nous ayons suivi sur Amazon. Pendant ce temps, le modèle de boîtier de charge sans fil est en vente pour 169 $ (Reg.199 $) via Amazon. Les derniers AirPod d’Apple sont dotés de la nouvelle puce H1 pour un couplage sans fil rapide, ainsi que d’un accès à Hey Siri, et plus encore. Optez pour le modèle de charge sans fil et remplissez facilement vos AirPods sur un pad Qi.

Le MacBook Pro 13 pouces d’Apple atteint le plus bas niveau d’Amazon

Amazon propose le MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme à 1,4 GHz / 8 Go / 128 Go pour 1 050 $. L’accord d’aujourd’hui est un nouveau record absolu d’Amazon à 249 $ de réduction, et un match du prix le plus bas que nous ayons suivi de tous les temps. Vous pouvez passer au modèle 256 Go sur 1 250 $, ce qui représente également une réduction de 249 $.

Le haut-parleur Bose AirPlay 2 SoundTouch est à 99 $ de rabais

La vitrine officielle Bose eBay propose actuellement son haut-parleur sans fil SoundTouch 10 AirPlay 2 pour 100 $. Vendue habituellement à 199 $, elle vient de recevoir une remise jusqu’à 160 $ ​​hier chez Best Buy. Cela vous fait économiser jusqu’à 99 $ et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique. SoundTouch 10 offre une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, cette dernière vous permettant de diffuser de la musique à partir de Spotify, Amazon Music et d’autres services. Encore plus séduisant, une récente mise à jour logicielle a également intégré la prise en charge d’AirPlay 2, ce qui signifie que vous pourrez associer cela avec le reste de votre configuration audio pour toute la maison compatible Apple. Il existe également une intégration Alexa pour le contrôle vocal et un couplage stéréo pour connecter deux d’entre eux dans une offre audio plus robuste.

Le pack HomeKit Pro Camera d’Arlo coûte 334 $

Amazon propose actuellement le système Arlo Pro à 2 caméras livré avec une sonnette et un carillon audio pour 334 $. Au lieu de 420 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser un peu plus de 20%, est la première remise que nous ayons vue depuis plus de 10 mois et marque un nouveau record historique. L’une des fonctionnalités les plus remarquables d’Arlo est le DVR cloud gratuit de 7 jours, mais il existe également une compatibilité HomeKit qui vole la vedette maintenant. Les caméras incluses offrent un enregistrement 720p, des conceptions résistantes à l’eau, une détection de mouvement avancée et une connexion entièrement sans fil. Jetez la sonnette et le carillon, et vous aurez un ensemble de sécurité complet.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Razer Viper Mini Review: la souris de jeu la plus légère de Razer [Video]

Derrière les écrans: 5 conseils sur la configuration d’éclairage d’Amazon à petit budget en Jordanie [Video]

Examen des verrous et des claviers Wyze: installation facile à un prix avantageux [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: