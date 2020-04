Bénéficiez de 200 $ de réduction sur l’iPad Pro 2018 d’Apple dans les meilleures offres du jour

Les nouvelles réductions sur l’iPad Pro 2018 d’Apple ramènent les prix à 799 $, plus le premier accord sur les nouveaux écouteurs Powerbeats, et Wyze Cam voit une baisse de prix rare. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économisez 200 $ sur l’iPad Pro 2018

Amazon et B&H prennent maintenant jusqu’à 200 $ de rabais IPad Pro 2018 d’Apple. Les offres commencent à 799 $ sur les modèles Wi-Fi et cellulaires.

L’iPad Pro 2018 d’Apple arbore un écran bord à bord Liquid Retina avec ProMotion, True Tone et large couleur. Les autres caractéristiques comprennent Face ID, un appareil photo 12MP, quatre haut-parleurs et jusqu’à 10 heures d’autonomie, tous alimentés par la puce A12X Bionic d’Apple. La connectivité cellulaire vous permet de travailler où que vous alliez.

Nouveaux Powerbeats voir la première remise

Verizon Wireless propose alors de nouveaux écouteurs sans fil Beats Powerbeats pour 119 $. Il s’agit de la première remise que nous avons vue sur le prix régulier de 150 $ depuis l’annonce de ces écouteurs. Les écouteurs sans fil Powerbeats actualisés offrent la nouvelle puce H1 d’Apple avec jusqu’à 15 heures d’écoute sur une seule charge. Vous pouvez également tirer parti de Siri et plus encore, le tout dans un package élégant.

Offres exceptionnelles sur Wyze Cam

Amazon propose un pack de 2 caméras de sécurité intérieure Wyze Cam 1080p HD pour 42 $ US. À titre de comparaison, vous payez généralement plus de 52 $ pour ce forfait. Historiquement, l’accord d’aujourd’hui est au prix bas de tous les temps sur Amazon. Wyze Cam est l’un des accessoires de sécurité les plus populaires sur le marché aujourd’hui, combinant les fonctionnalités et l’abordabilité dans un boîtier compact. Quelques fonctionnalités notables incluent le stockage gratuit dans le cloud ainsi que la prise en charge d’Alexa et de Google Assistant. Vous pourrez compter sur des flux 1080p, une vision nocturne et une lumière LED intégrée qui s’éclairera à près de 30 pieds.

Meilleures offres de reprise

garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d'échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu'il est temps de mettre à niveau votre appareil.

