BenQ EW3270U: revue, caractéristiques et avis

Caractéristiques techniques

En termes de spécifications, le BenQ EW3270U dispose d’un écran de 31,5 pouces avec un aspect 16: 9 et Résolution 4K (3840 x 2160). Le panneau est de technologie VA et propose une radio Contraste de 3000: 1 avec une luminosité de 300 nits. L’angle de vision est de 178 degrés et a un Temps de réponse de 4 ms, un peu élevé si l’on considère que la norme pour les jeux est de 2 ou 1 ms.

Le fabricant garantit que ce moniteur couvre 100% de la norme de couleur Rec.709 et 95% DCI-P3, ainsi que Profondeur de couleur de 10 bits. Le EW3270U a prise en charge du contenu HDR 10, présente dans des contenus tels que les jeux vidéo et les films. À cela s’ajoute une fonctionnalité qui émule le HDR grâce à des ajustements de couleur et de contraste.

BenQ la tête n’a pas été cassée avec le design. L’écran a une bordure de 14 mm, ce qui, bien que ce ne serait pas très pratique pour deux configurations de moniteur, n’est pas si évident en raison de la taille. Base incluse permet de régler l’inclinaison, mais pas la hauteur, mais heureusement il est compatible avec une monture VESA et vous pouvez vous en passer.

Installation et fonctionnement

Bien que l’installation ne diffère pas des autres moniteurs, il convient de mentionner que je l’ai trouvée extrêmement simple et “presque” sans avoir besoin d’outils. La base a des vis préréglées qui ne nécessitent que quelques tours une fois que vous insérez l’écran.

La boîte comprend Câbles USB-C et mDP-DP, tandis que le moniteur possède les entrées mentionnées, plus deux ports HDMI. Les câbles sont utiles si vous avez un ordinateur portable, bien que si vous avez un PC de bureau, vous devez le connecter via HDMI ou DisplayPort. Le EW3270U est compatible avec DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0.

Le moniteur ne nécessite pas de configuration importante. Il dispose de cinq boutons physiques situés en bas, dont deux personnalisables pour un accès rapide. Il Le menu OSD est en espagnol et vous permet de choisir entre plusieurs modes d’image par défaut et un entièrement configurable. La présence du sRGB et Rec.709 quand on veut une représentation fidèle de la couleur.

Luminosité intelligente et protection contre la lumière bleue

L’une des fonctionnalités pilotées par BenQ sur ce moniteur est la technologie Brightness Intelligence Plus (BI +) qui détecte la quantité de lumière dans votre pièce grâce à un capteur et régler automatiquement la luminosité. Le BI + va de pair avec le mode Faible lumière bleue Il réduit la quantité de lumière bleue pour protéger la vue.

BenQ a embarqué dans le train de la “lumière bleue nocive” et Low Blue Light est la solution. Malgré que il n’y a pas suffisamment de preuves scientifiques que la lumière bleue est nocive, le BI + est présent pour ceux qui veulent l’utiliser. Dans mon cas, je trouve cela peu pratique, car le réglage de la température et de la saturation de certaines couleurs est excessif lorsque je travaille dans le noir et préfère le désactiver.

Si l’idée est de protéger vos yeux, Les scientifiques recommandent de régler la luminosité et non la température de couleur. De même, ce mode n’est pas recommandé si vous travaillez avec la retouche d’image ou si vous allez utiliser le moniteur pour l’une de ses fonctions principales: le divertissement.

Jeux vidéo, films et HDR

Le BenQ EW3270U est présenté comme une alternative pour jouer sur console et ça marche très bien. Des jeux comme Forza Horizon 4, Death Stranding, The Division 2 et Red Dead Redemption 2 fonctionnent parfaitement en 4K et HDR, tandis que d’autres comme Doom, The Witcher 3 ou The Outer Worlds prennent en charge 4K et il y a l’option d’un HDR émulé Il améliore l’image.

Le moniteur possède un bouton avant qui active le HDR et peut être combiné avec BI +. Le HDR émulé fonctionne bien dans certains jeux et même si BenQ dit que le BI + améliore les scènes en équilibrant l’exposition, la combinaison des deux génère une sorte de filtre Instagram qui prend les couleurs et la luminosité de manière exagérée.

Pour les jeux PC aussi il est possible d’activer le HDR dans les paramètres d’écran de Windows 10, il vous suffit de vous assurer que vous disposez d’un GPU compatible. La série NVIDIA GeForce 1000, AMD Radeon RX 400 et Intel UHD Graphics 600 sont les exigences minimales, ainsi qu’un câble HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.2.

Il va sans dire que l’activation du HDR dans Windows devra se faire uniquement lorsque vous allez lire du contenu. Est peu pratique de travailler avec cette modalité et les réglages manuels du moniteur permettent uniquement de basculer entre HDR et HDR Cinema, qui est un mode optimisé pour les films qui ajuste la température des couleurs.

Ce n’est pas un moniteur au jour le jour

Le EW3270U Il est parfait pour le divertissement, mais ne correspond pas à une option comme moniteur principal. Pour la taille il faut l’éloigner le plus loin possible et s’asseoir au centre pour avoir une vue optimale. La technologie VA a tendance à déformer les couleurs sur les berges ou des pièces plus éloignées et bien que ce ne soit pas aussi ennuyeux que les panneaux TN, sur un écran de 32 pouces, c’est évident.

Un autre problème que j’ai remarqué est que lorsque vous parcourez des pages avec un fond blanc, de petites images et des en-têtes générer un effet fantôme très perceptible. Ceci est visible en déplaçant le site vers le bas. Sur des pages comme Amazon, c’est tellement évident que cela devient ennuyeux.

Par taille il en coûte un peu de le recommander comme moniteur principal pour un PC, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas fonctionnel s’il est placé à une distance considérable. L’avantage d’être compatible avec les supports VESA permet de l’ajuster au mur ou à un bras spécial pour le combiner avec plus d’écrans.