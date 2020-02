Bentley Continental GT: élégance, confort, statut, sérénité

La Bentley Continental GT commence à 198 500 $ / 159 100 £. Le modèle que nous avons conduit, au nord de 190 000 £ (environ 248 000 $), mais le prix est presque hors de propos. C’est bien plus qu’une étiquette de prix. C’est l’élégance, le confort, le statut, la sérénité.

Les regards admiratifs, les hochements de tête conscients, l’excitation bouche bée et pointée du doigt pendant que vous glissez sans effort ne passent pas inaperçus. Bien sûr, la peinture Orange Flame sur notre Continental GT l’a fait se démarquer encore plus de la foule, mais l’attention est de mise.

Quand il s’agit de trouver la meilleure expérience de conduite qui soit, la Bentley Continental GT est difficile à battre.

Conception Bentley Continental GT

La Bentley Continental GT d’origine, arrivée en 2003, n’était pas la plus élégante, mais le design a été raffiné et mis à jour au fil des ans, et le dernier modèle a une esthétique élégante et contemporaine à l’intérieur comme à l’extérieur.

Une grande calandre brillante domine le profil avant, avec de délicates lignes de carrosserie pincées sur toute la longueur du véhicule. Sa position large et basse confère à la Continental GT une présence puissante et dominante et les lumières ovales et les échappements à l’arrière offrent une symétrie agréable à l’œil.

Nous avons roulé

Nouvelle Bentley Continental GT

Moteur: W12 bi-turbo de 6,0 litres

Puissance: 626hp

0-62 mph: 3,6 secondes

Vitesse de pointe: 207 mph

La consommation de carburant: 20,8 mpg

Prix: 192 690 £

Les portes sont larges, lourdes, substantielles. Lorsqu’elles s’ouvrent, la palette lumineuse Bentley vous accueille lorsque vous franchissez le seuil profond et vous placez dans le siège du conducteur. L’entrée et la sortie prennent un peu de pratique, car vous devez vraiment faire basculer votre jambe dans et hors de la position de conduite basse.

Une fois dans le siège, vous ne voudrez probablement pas partir. Fermez la porte et l’excellente isolation acoustique ferme le monde autour de vous. Un petit bras motorisé apparaît sur votre épaule, livrant votre ceinture de sécurité à votre main.

Nous l’avons affectueusement surnommé le «majordome de la ceinture de sécurité». Ce n’est certainement pas une caractéristique essentielle, mais nous souhaitons maintenant que chaque voiture en ait une (elle n’est pas limitée à celle de Bentley, nous l’avons également vue chez Audis). Un point négatif ici cependant, le bras motorisé est un peu fragile et n’a pas la finition premium du reste de la voiture. C’est mineur, mais c’est quelque chose avec lequel vous devrez être doux.

Enfoncez votre ceinture et revenez au cockpit en face de vous et la Continental GT vous fait vous sentir chez vous. Les sièges avant sont spacieux et incroyablement confortables, avec les surpiqûres matelassées assorties aux panneaux de porte en cuir pour une finition haut de gamme.

Les deux sièges arrière sont plus pour le spectacle qu’autre chose. Les grands passagers avant ne laisseront que peu ou pas d’espace pour les jambes à l’arrière, ce qui signifie que l’arrière n’est vraiment viable que pour les jeunes enfants.

Déplacez vos mains sur les cadrans, à l’extrémité des tiges de commande, à l’arrière des commutateurs de changement de vitesse et à l’intérieur de la poignée de déverrouillage de porte et vous trouverez la même finition moletée.

Agréablement distinctif au toucher, c’est un autre petit détail sur la Continental GT qui vous rappelle que vous êtes dans quelque chose de plutôt spécial.

Conduite Bentley Continental GT

Sans surprise, la Bentley Continental GT est sublime. Doux, confortable et sans effort, il a également la capacité de faire frémir grâce au 6 litres, double W12 turbocompressé sous le capot.

Mettez la pédale au point et la Continental GT peut vous propulser de 0 à 62 mph en seulement 3,6 secondes. Pour une voiture qui pèse plus de 2 tonnes, c’est une performance sérieuse qui laisse de nombreux rivaux dans la poussière.

Sur le tarmac, la conduite est merveilleuse, mais même lorsque nous avons emmené la GT un peu hors route – vers un parking situé dans un champ – nous avons pu continuer dans le confort.

Vous pouvez facilement régler manuellement la hauteur de caisse de la Continental GT à l’aide de l’écran tactile principal, offrant un dégagement supplémentaire pour les moments où vous vous éloignez du long trajet jusqu’à votre maison de maître.

Il y a peu de modes de conduite disponibles, avec le mode Bentley standard (indiqué par l’icône Bentley B au-dessus du sélecteur de mode circulaire) le paramètre par défaut qui équilibre une conduite confortable avec la poussée de performance lorsque cela est nécessaire – c’est le mode que nous avons utilisé le plus souvent et est génial pour la croisière et les brèves accélérations.

Cependant, si vous voulez vraiment mettre le W12 au travail, cliquez sur le mode sport. La suspension se raidit (mais c’est encore loin d’être inconfortable), la direction devient plus réactive et l’échappement devient plus râpeux – ce qui complète la force pure produite lorsque vous poussez la GT pour vous montrer ce qu’un superyacht de luxe sur roues peut vraiment offrir.

Les rétroviseurs extérieurs sont grands, tout comme les voyants d’angle mort montés sur eux (il faut un peu de temps pour être à l’aise avec leurs flashs), vous assurant d’être convenablement averti lorsqu’un autre véhicule se trouve à côté, vous aidant ainsi à éviter les collisions coûteuses.

Pour les moments où vous voyagez, accumulez des kilomètres, le confort est le mode de conduite dont vous avez besoin, offrant le plus confortable des trajets. Vous pouvez encore améliorer cela en profitant de la fonction de massage intégrée dans les sièges conducteur et passager avant.

Contrôlé, encore une fois, à partir du grand écran tactile principal, vous pouvez choisir parmi cinq types de massage différents, avec une bascule pour l’intensité aussi. Notre préféré était «Wave», qui fonctionne tout le long de la colonne vertébrale de manière très efficace.

Si le massage en déplacement ne vous convient pas, les sièges de la GT sont également chauffants et refroidis par air, ce qui, avec la climatisation, vous assure de toujours voyager à votre température la plus confortable – le bonheur.

Spécifications et technologie de la Bentley Continental GT

Nous avons déjà mentionné le grand écran central de la Bentley Continental GT à plusieurs reprises, et vous ne serez pas surpris qu’il y ait beaucoup plus à offrir ici que le réglage de la hauteur de conduite et la fonction de massage.

Avant même d’utiliser l’écran tactile, il a sa propre pièce de fête. Approchez-vous de la voiture et regardez par la fenêtre et le tableau de bord semble être juste un panneau de bois s’étendant du tableau de bord à la porte du passager.

Montez à l’intérieur et appuyez sur le contact cependant, et le panneau pivote pour révéler l’écran de 12,3 pouces. C’est une astuce impressionnante, avec en prime un troisième côté, abritant des cadrans traditionnels pour la boussole, l’heure et la température – si vous préférez quelque chose de plus raffiné que le grand écran tactile. Un bouton sous la section vous permet de faire défiler les trois options.

Retournez à l’écran et l’écran tactile est clair et clair, et l’interface de Bentley est réactive et facile à naviguer. Ce n’est pas le plus rapide que nous ayons utilisé, avec une pause notable occasionnelle lors du chargement du système, mais cela ne gêne pas le fonctionnement.

La navigation par satellite est excellente, avec des cartes et des points d’intérêt très détaillés, un moteur de recherche intelligent et des instructions claires sur l’écran principal, sur l’écran du combiné d’instruments et même sur le HUD (affichage tête haute).

Vous pouvez également contrôler la lecture audio à partir du grand écran tactile, avec la radio DAB et la connectivité smartphone Bluetooth disponibles.

La Continental GT dispose également d’un système d’enceintes de haute qualité de Naim, qui offre un son incroyablement net qui peut être entièrement adapté à vos goûts particuliers avec des commandes individuelles à l’écran pour le subwoofer, les basses et les aigus.

Bentley garantit que l’intérieur de la Continental GT a l’air aussi bien la nuit, avec un éclairage d’ambiance délicat dans les pieds, sur les panneaux de porte et sur le tableau de bord. Vous pouvez même choisir parmi une gamme de couleurs, en vous assurant d’obtenir le look que vous souhaitez.

En parlant de nuit … une autre caractéristique ici est la “ caméra de vision nocturne ”, qui peut vous donner un flux en direct de la route à venir grâce à une caméra de vision nocturne spéciale à l’avant de la voiture. Cela vous offre une visibilité supplémentaire lorsque vous conduisez sur des routes sombres – particulièrement utile si vous descendez des routes de campagne non éclairées.

Ce n’est pas non plus la seule caméra de la Bentley Continental GT, car elle est tout autour de son cadre, vous offrant une vue à 360 degrés sur les environs du véhicule.

Ceci, ainsi que les capteurs de stationnement, rendent le stationnement et les manœuvres de cette grande voiture beaucoup plus faciles, et il y a aussi une caméra de recul principale vous permettant de voir clairement ce qui se trouve derrière vous. C’est un ajout utile, car la visibilité depuis la lunette arrière n’est pas la meilleure.

Quelque chose qui a pris un peu de travail était le régulateur de vitesse, avec les commandes sur une tige derrière le côté gauche du volant. Nous trouvons les commandes au volant pour la croisière plus faciles à maîtriser en un coup d’œil, mais il n’a pas fallu longtemps pour déterminer la façon de faire de la GT.

En combinant le régulateur de vitesse adaptatif avec un très bon système d’assistance de voie, la Continental GT pourrait à peu près se conduire sur les autoroutes – bien que vous deviez garder les mains sur le volant à tout moment et continuer à prêter attention à la route à venir . Ce n’est pas une voiture autonome.

Un coup d’œil depuis la route et le cockpit numérique – un écran qui remplace le combiné d’instruments traditionnel derrière le volant – et vous pouvez voir une mine d’informations. Les statistiques de base telles que la vitesse et le carburant sont affichées aux côtés de fonctions de navigation et de cartographie détaillées, de divers ensembles de données de voiture et d’informations sur la musique jouée et la liste d’appels de votre téléphone mobile.

Cependant, avec son HUD, la Continental GT garantit que vos yeux passent la plupart du temps concentrés sur la route car elle projette des informations clés telles que la limite de vitesse, votre vitesse actuelle et les prochaines instructions de navigation dans votre ligne de vue.

Il y a aussi beaucoup de prises de charge pour les téléphones de tout le monde, avec deux ports USB sous l’accoudoir central à l’avant, et deux autres cachés sous un panneau coulissant entre les deux sièges arrière – qui comprend également deux porte-gobelets et un port 12v.

Si vous avez la chance de conduire une Bentley Continental GT, faites-le. Ce sera différent de tout ce que vous avez conduit avant. Le confort, la puissance, la technologie – c’est un cocktail grisant d’excès de luxe et de luxe et qui serait très addictif s’il n’était pas si cher.

C’est une expérience fantastique, mais qui a peut-être ruiné toutes les autres voitures pour nous.

John McCann prend le volant pour vous donner un autre aperçu de la richesse des voitures – et de la technologie à l’intérieur – disponibles aujourd’hui. Des voitures de sport ultrarapides aux berlines à hayon, il vous guidera à travers une gamme de marques, de modèles, de puissance et de prix dans son habituel Colonne TR Drives.