Beoplay E8, le nouveau casque qui coûte plus cher que les AirPod

Bang & Olufsen présenté i nouveaux écouteurs sans fil Beoplay E8 troisième génération, qui par rapport au modèle précédent ont un une plus grande autonomie et présenter un design légèrement revisité.

la Beoplay E8 en fait, ils appartiennent à la troisième génération 17% plus compact que ceux de deuxième génération e chaque écouteur pèse un peu plus de cinq grammes, ils sont donc légers et confortables à porter. Quant à l’autonomie, elle a été doublée: par rapport aux seize heures d’autonomie que Beoplay E8 deuxième génération atteinte globalement, les nouveaux écouteurs Bang & Olufsen garantissent bien sept heures de lecture sur une seule charge, Avec la possibilité d’obtenir d’autres 4 recharges complètes du boîtier de charge approprié (cela présente un design vraiment élégant avec son revêtement en cuir), atteignant ainsi une autonomie totale de 35 heures.

Beoplay E8 de troisième génération: autres caractéristiques, disponibilité et prix

Même le la qualité audio a été améliorée, grâce à une nouvelle technologie Bass-Port qui garantit des basses plus puissantes et plus précises. Par rapport au modèle précédent, les nouveaux écouteurs sans fil Beoplay E8 disposent de quatre microphones, de sorte que le fabricant garantit une excellente expérience audio même pendant l’appel. Manca, Toutefois, la fonction active de suppression du bruit. Un petit choix justifiable pour un produit vendu à un prix beaucoup plus cher que le nouveaux AirPods.

Autres caractéristiques du Beoplay E8 nous mentionnons la présence de la technologie Bluetooth 5.1, ce qui garantit un appariement rapide et efficace avec le smartphone; étui de chargement USB Type-C; et la certification IP54, qui certifie la résistance à la poussière et à la sueur. Beoplay E8 sera disponible du 14 février au prix de 350 euros et peuvent être achetés directement en ligne sur le Site Web de Bang & Olufsen.