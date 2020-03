Beosound Balance arrive avec AirPlay 2, Google Assistant

Bang & Olufsen fait son retour après un début tranquille en 2020, dévoilant aujourd’hui son nouveau Beosound Balance. Cette 2 250 $ haut-parleur offre le mélange habituel de conception haut de gamme avec audio pour correspondre. Cependant, Bang & Olufsen entre sur le marché des enceintes intelligentes bondées avec Google Assistant et les capacités AirPlay 2 à la suite de sa dernière version. Conçu en partenariat avec l’agence londonienne Layer, ce haut-parleur cylindrique est disponible en deux couleurs et offre des finitions haut de gamme qui dépassent bon nombre de ses concurrents dans cette catégorie. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails, la disponibilité et plus sur le nouveau haut-parleur intelligent Beosound Balance.

Beosound Balance propose AirPlay 2 et Assistant

Commençons par le design. Clairement avec le minimalisme scandinave à l’esprit, ce haut-parleur intelligent offre des vibrations premium tout autour. le 2 250 $ l’étiquette de prix correspond à ces visuels, malheureusement. Vous trouverez une base en bois massif sur le fond, dans votre choix de deux finitions, supportant une enveloppe textile avec des accents en aluminium.

La base sert à un autre but, abritant un subwoofer orienté vers le haut qui est dispersé à travers la conception perforée en métal. En plus, vous trouverez un autre haut-parleur de graves, plus trois haut-parleurs de milieu de gamme et deux tweeters.

Cet emballage textile mentionné ci-dessus est fabriqué par le créateur danois Kvadrat. Comme vous le trouverez partout ici, Bang & Olufsen travaille dur pour communiquer un design haut de gamme, en utilisant des matériaux pour aider à justifier ce prix incroyable.

En plus, il y a des commandes tactiles pour aider à gérer la lecture, le volume et plus encore.

Bang & Olufsen vérifie toutes les principales cases de sa dernière version, intégrant non seulement la prise en charge d’AirPlay 2, mais également l’Assistant Google. Il existe également une compatibilité Chromecast, ce qui garantit que vous pouvez diffuser de la musique à partir des deux principaux acteurs de cet espace. Le contrôle de l’égalisation est géré via l’application gratuite Bang & Olufsen, poursuivant une tendance que nous avons constatée de la part de divers fabricants à tous les niveaux de prix.

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau Bang & Olufsen Beosound Balance est disponible en deux couleurs, chêne naturel et chêne noir, pour 2 250 $. Vous pouvez le commander aujourd’hui et vous attendre à ce qu’il soit expédié dans la semaine.

Prise de 9to5Toys

Encore une fois, Bang & Olufsen livre sur le design. Et encore une fois, Bang & Olufsen propose un produit avec un prix haut de gamme. Nous avons vu cette chanson et dansé encore et encore ces dernières années. Ne vous y trompez pas, B&O est connue comme l’une des meilleures marques audio du marché. Mais mon garçon, ces étiquettes de prix vous feront transpirer.

Cela dit, c’est agréable de voir B&O le tuer sur les spécifications ici. Avec la prise en charge de Google Assistant, Chromecast et AirPlay 2, le Beosound Balance ne laisse personne dans le froid.

Source: Bang & Olufsen

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!