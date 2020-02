Bernie Sanders affronte la «classe milliardaire» lors d’un rassemblement près de Seattle, domicile de Jeff Bezos et Bill Gates – .

Le sénateur Bernie Sanders prend la parole lors d’un rassemblement à Tacoma, Washington, le 17 février. (. Photo / Monica Nickelsburg)

Dans une arène à 30 miles au sud de Seattle – et dans l’arrière-cour de Jeff Bezos et Bill Gates – le sénateur Bernie Sanders a dit aux partisans ce qu’il pense des méga-milliardaires qui habitent la région.

«Nous n’accepterons pas une économie dans laquelle trois personnes possèdent plus de richesses que la moitié inférieure de notre société, où les 1% les plus riches possèdent plus de richesses que les 92% les plus pauvres, où 500 000 Américains seront sans-abri ce soir en même temps que des impôts massifs des pauses ont été accordées à des milliardaires », a-t-il déclaré lundi soir devant plus de 17 000 personnes lors du rassemblement de Tacoma, Washington.

Sanders a appelé les trois familles les plus riches précédemment lors de sa campagne présidentielle.

Deux de ces trois personnes sont un produit de l’industrie technologique de la région de Seattle: Gates, qui a cofondé Microsoft, et Bezos, PDG et fondateur d’Amazon.

. @SenSanders dit que les électeurs n’accepteront pas une économie où 3 personnes possèdent plus de richesse que la moitié inférieure des Américains. 2/3 vivent ici. pic.twitter.com/uVSYzA3z6f

– Monica Nickelsburg (@mnickelsburg) 18 février 2020

Se sont fait 17 000 nouveaux amis ce soir avec @BernieSanders au Tacoma Dome #FeelTheBern #PresidentSanders pic.twitter.com/dAx70VPzvt

– Ari Rabin-Havt (@AriRabinHavt) 18 février 2020

Bezos est une cible fréquente de Sanders, qui fait campagne pour la nomination présidentielle démocrate sur la promesse de restructurer l’économie américaine et de lutter contre les inégalités de revenus. Mais Sanders n’a pas vérifié le nom de Bezos ou d’Amazon lors de son rassemblement au Tacoma Dome, où les partisans ont fait de longues files d’attente à l’extérieur et ont rempli l’arène pour soutenir le candidat.

???? du rallye @SenSanders au Tacoma Dome. Restez à l’écoute pour les mises à jour! pic.twitter.com/gCSkFnKQbd

– Monica Nickelsburg (@mnickelsburg) 18 février 2020

Le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, un critique franc d’Amazon, a été l’un des orateurs d’ouverture. Contrairement à Sanders, elle a été spécifique dans ses critiques du géant de la technologie basé à Seattle.

“Les grandes entreprises ont essayé d’acheter les élections l’année dernière, mais elles ont échoué et les gens ont de nouveau gagné”, a déclaré Sawant, faisant référence aux dépenses record d’Amazon pour son adversaire en novembre. “Maintenant, notre mouvement Tax Amazon a un formidable élan pour taxer les grandes entreprises afin de financer le logement social.”

L’activiste John Mannella recueille des signatures pour la campagne «Tax Amazon». (Photo . / Monica Nickelsburg)

La semaine dernière, Sawant a proposé une taxe de Seattle sur les entreprises ayant la masse salariale la plus élevée de la ville pour lever des fonds pour des logements sociaux abordables. Sawant est en duel avec des représentants de l’État et de la ville sur une proposition distincte qui habiliterait la région à taxer les grandes entreprises à un seuil inférieur, avec le même objectif.

Plusieurs membres de la campagne «Tax Amazon» de Sawant ont recueilli des signatures en dehors du rassemblement.

La membre du conseil municipal de Seattle, Teresa Mosqueda, a également pris la parole devant Sanders, ainsi que la représentante américaine Pramila Jayapal. L’acteur Tim Robbins est également monté sur scène; Groupe basé à Portland, Ore., Portugal. L’homme a joué.

Sanders a mentionné un membre de la «classe milliardaire» par son nom: Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York qui se trouve être en train de se présenter contre le sénateur du Vermont. Les deux candidats ont échangé des insultes plus tôt lundi, Sanders accusant Bloomberg d’avoir tenté d’acheter les élections.

“Vous n’allez pas gagner d’élections si vous vous opposez à l’augmentation du salaire minimum”, a déclaré Sanders lundi. «Les gens qui ont des milliards de dollars ne devraient pas être opposés à une augmentation du salaire minimum.»

Ensemble, nous allons mettre fin à la cupidité de la classe milliardaire.

– Bernie Sanders (@BernieSanders) 18 février 2020

Sanders s’est rendu à Washington quelques jours avant l’envoi des bulletins de vote aux électeurs. La primaire de Washington est le 10 mars, un changement historique qui augmente les enjeux pour un État qui n’a pas toujours été un tel objectif au début d’une année électorale. Le sénateur Elizabeth Warren, un autre espoir présidentiel, se rendra dans la région de Seattle ce week-end. Le maire Pete Buttigieg a organisé un événement de collecte de fonds à Seattle le week-end dernier.

Warren avait auparavant organisé un rassemblement à Seattle en août dernier. Malgré l’emplacement – à seulement quelques pâtés de maisons du siège social d’Amazon et des grands centres d’ingénierie pour Facebook et Google – elle n’a pas explicitement discuté de sa proposition de faire la une des journaux pour rompre et réglementer plus étroitement Amazon et d’autres grandes sociétés de technologie. Warren, qui a un plan d’impôt sur la fortune, n’a pas non plus cité Bezos ou Gates lors de son discours.

Sanders a clôturé le rassemblement lundi en promettant aux participants qu’un vote pour lui était un vote contre les ultra-riches – un groupe qui, selon lui, a pris le contrôle de l’économie américaine et du système démocratique.

“Ils ont des sommes d’argent infinies – et je veux dire infinies”, a-t-il déclaré. «Ils possèdent, dans une large mesure, les médias. Ils ont un contrôle énorme sur notre économie. Ils sont très, très puissants.

«Mais au final, nous sommes à 99%. Et le dernier que j’ai entendu – je n’ai pas de doctorat en mathématiques – mais le dernier que j’ai entendu, 99% est un enfer d’un nombre supérieur à 1%. “