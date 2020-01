Besoin de plus de sécurité? Voici le SSD de Samsung avec un scanner d’empreintes digitales

la SSD portables, un choix parfait en raison de la combinaison de confort et de vitesse. Ces derniers temps, ils sont devenus très populaires, a déclaré que, souvent, ils ne sont pas comparables aux versions conçues pour rester dans un ordinateur. Cela dit, l’évolution est toujours au coin de la rue et Samsung il pensait bien présenter quelque chose de nouveau et quelque peu particulier. Il a présenté le T7 Touch dont la caractéristique qui nous fait parler plus est la présence d’un capteur biométrique, un scanner pour lire les empreintes digitales.

Il n’y a pas grand chose à dire à ce sujet, c’est un moyen simple de garantir sécurité supplémentaire va en rejoindre un Cryptage matériel AES 256 bits. Évidemment, ce n’est pas l’aspect phare de ce produit, c’est plutôt la vitesse qui est remarquable pour un SSD portable, une mise à niveau notable par rapport au T5. La vitesse de lecture est double, presque double de celle du prédécesseur, 1 Go / s.

Samsung: T7 Touch

Un autre aspect important est la connectivité. Il y a une porte sur le corps du SSD USB-C à USB-C et une seconde USB-C mais vers USB-A. De plus, il y a le connecteur principal basé sur un USB 3.2 dont le support de vitesse atteint 10 Gbit / s. Au niveau des tailles de mémoire, il y en a trois. La base est de 500 Go dont le prix initial en dollars est de 129. Ensuite, il y a le 1 To à partir de 229 dollari et enfin il 2 To pour 399 $. L’arrivée sur le marché devrait intervenir d’ici la fin du mois et sera disponible en deux coloris, noir et argent.