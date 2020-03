Besoin d’Internet rapide comme l’éclair? Ce sont les meilleures offres haut débit sur fibre optique

Gamers, streamers, créateurs et grandes familles se réunissent. Alors que les forfaits Internet fibre réguliers peuvent suffire pour la plupart des ménages, pour certains, ils ne peuvent tout simplement pas suivre la pression qu’ils mettent sur leur routeur.

Alors, que faites-vous pour lutter contre la mise en mémoire tampon lente et douloureuse et les téléchargements faibles? Obtenez un boost de vitesse. Regardez au-delà des plans de fibre et vous trouverez la «fibre plus rapide» et le haut débit «ultrarapide» clairement plus rapide.

Ce type de plans pompe la fibre jusqu’à des vitesses très élevées. Alors que l’extrémité inférieure offre environ la marque de vitesse moyenne de 70 Mo, elle peut aller bien dans la marque 300/400 Mo et même plus avec certains packages.

Si vous vous trouvez en train de dépasser ce que les offres haut débit en fibre optique peuvent offrir régulièrement, nous sommes là pour vous aider. Nous avons sélectionné les meilleurs plans de fibre optique les plus rapides disponibles et les avons répertoriés ci-dessous.

1. Le haut débit et la télévision ultrarapides réunis en un:

Virgin ‘Ultimate Oomph Bundle’ | 12 mois | Moy. vitesse 516Mb | Appels en tout temps | plus de 260 chaînes | données illimitées SIM | £ 35 à l’avance | £ 79 par mois

Oui … c’est cher. Mais ce n’est pas seulement des vitesses de fibre ultra rapides de 516 Mo, vous obtenez également un plan SIM de données illimité, plus de 260 chaînes de télévision, y compris Sky Cinema et Sky Sports, à la fois en HD et même un plan SIM de données illimitées. Donc, si vous voulez tout faire, ce sera celui-là.

2. La meilleure offre haut débit fibre plus rapide de BT

BT Superfast Fibre 2 | 24 mois | Moy. vitesse 67Mb | Appels de fin de semaine | 9,99 € pour la livraison | £ 39,99 £ 29.99pm

Actuellement réduit de 10 £ par mois, le plan Superfast Fibre 2 de BT ressemble à une valeur exceptionnelle. Pour 29,99 £ par mois, vous obtenez des vitesses moyennes de 67 Mo. Cependant, c’est un peu moins que la plupart des options de cette liste, pour quelque chose de plus rapide, essayez le plan Ultrafast 100 de BT.

3. Les prix bas deviennent encore plus bas avec cashback

Plusnet Unlimited Fiber Extra | 18 mois | Vitesse moyenne de 66 Mo | Appels gratuits aux clients Plusnet | 26,99 £ par mois | Activation GRATUITE | Carte de récompense de 75 £

Les vitesses sont un peu plus lentes que certaines des autres options ici, mais c’est vraiment une bonne affaire sur certaines vitesses de fibre plus rapides. Pour 26,99 £ par mois, vous obtenez à la fois des vitesses moyennes de 66 Mo et une carte de récompense de 75 £ (une Mastercard pour les magasins et en ligne). Cela porte effectivement votre coût à 22,82 £.

4. Fibre ultra-rapide à un prix avantageux

Vodafone Gigafast Broadband 100 | 18 mois | 100 Mo vitesse moyenne | GRATUIT dès le départ | £ 28 par mois

Vodafone a l’un des meilleurs prix pour ceux qui ont besoin d’un forfait fibre plus rapide. À un prix de 28 £ par mois pour des vitesses moyennes de 100 Mo, Vodafone est une bonne affaire. Et, ils ont d’autres packages Gigafast, allant jusqu’à des vitesses moyennes énormes de 900 Mo.



