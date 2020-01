Best Buy a tellement de bonnes affaires aujourd’hui – voici les 10 meilleures – .

Si vous suivez la couverture de l’équipe de . Deal sur notre canal de transactions, vous savez qu’il existe actuellement des offres quotidiennes vraiment exceptionnelles. Quelques exemples à ce jour incluent le seul prolongateur de gamme Wi-Fi TP-Link WA855RE d’Amazon pour 15,99 $ et l’extension W-Fi améliorée deux fois plus rapide pour 22,99 $, le Fire TV Stick 4K à un prix bas de tous les temps de 24,99 $. avec le code coupon 4KFIRETV, la caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 28,79 $ lorsque vous coupez le coupon sur le site, les AirPods 2 d’Apple pour 129 $ et 30 $ de réduction sur la version avec chargement sans fil, des tonnes de jeux Nintendo Switch à prix réduits, le prix le plus bas jamais pour le Kindle Paperwhite étanche, une Ring Video Doorbell 2 renouvelée pour seulement 119 $ au lieu de 200 $, jusqu’à 200 $ de réduction sur les modèles Apple iPad Pro, une mijoteuse Crock-Pot la plus vendue pour seulement 17,99 $ et plus.

Ces offres sont toutes fantastiques, mais il y a une autre grande vente en cours en ce moment que l’équipe des offres n’a pas conclue. Cela se passe chez Best Buy, où il existe aujourd’hui des dizaines d’offres exceptionnelles offrant de grandes remises sur certains produits merveilleusement populaires. Nous avons exploré toutes les offres et en avons trouvé 10 en particulier que vous voudrez certainement consulter. Vous pouvez tous les consulter ci-dessous.

Apple AirPods avec étui de chargement (dernier modèle)

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple²

Accès rapide à Siri en disant Hey Siri

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge

Apple AirPods avec étui de chargement (dernier modèle): 139,00 $ (économisez 20 $)

(prix inférieur disponible sur Amazon)

Apple – MacBook Air® – Écran 13,3 ″ – Intel Core i5 – 8 Go de mémoire – 128 Go de stockage Flash

Processeur Intel Core i5 bicœur

Intel HD Graphics 6000

Stockage SSD rapide

8 Go de mémoire

Deux ports USB 3

Port Thunderbolt 2

Port SDXC

Jusqu’à 12 heures d’autonomie *

Wi-Fi 802.11ac

Pavé tactile multipoint

Apple – MacBook Air® – Écran 13,3 ″ – Intel Core i5 – 8 Go de mémoire – 128 Go de stockage Flash: 799,99 $ (économisez 200 $)

Dyson – Aspirateur vertical sans sac Ball MultiFloor

Technologie Radial Root Cyclone

Avec une tête de nettoyage auto-ajustable, vous pouvez nettoyer en profondeur sans perdre d’aspiration.

Plusieurs réglages de hauteur de tapis

Vous permet de prendre facilement une variété de tapis et de sols nus.

Outil combiné et d’escalier avec étui à outils

Vous aide à monter dans les escaliers et autres zones difficiles à nettoyer de la maison.

Filtre cyclonique en tissu réutilisable

Élimine la poussière et les autres allergènes potentiels pour favoriser un environnement de vie sain.

Cordon de 30 ′

Vous permet de nettoyer une grande surface avant de devoir changer de prise.

Technologie sans sac

Vous fait gagner du temps et de l’énergie sans aucun sac à remplacer.

13,39 ″ chemin de nettoyage

Vous aide à nettoyer efficacement de grandes surfaces.

Capacité du bac à poussière de 0,55 gallon

Pour vider la tasse moins souvent.

Monte sur un ballon

Pour une maniabilité simple.

Dyson – Aspirateur vertical sans sac Ball MultiFloor: 199,99 $ (économisez 200 $)

Cuisinart – Batterie de cuisine 12 pièces – Acier inoxydable

Batterie de cuisine

Comprend une casserole de 2 pintes avec couvercle, une sauteuse de 3 pintes avec couvercle, une marmite de 5 pintes avec couvercle, une poêle antiadhésive de 8 po, une poêle de 10 po, un retourneur à fente, une cuillère pleine, une cuillère à fente et une pince en nylon.

Construction en acier inoxydable

Avec une base en aluminium collé aux chocs, il fournit un chauffage uniforme pour des résultats de cuisson cohérents.

Ustensiles de cuisine allant au lave-vaisselle

Assure un nettoyage facile.

Va au four

Offre des options de cuisson polyvalentes.

Couvercles en verre trempé

Les couvercles en verre plat élégant avec des jantes en acier inoxydable scellent l’humidité et la saveur. Le verre est trempé pour plus de durabilité afin d’assurer des performances durables.

Poignées ergonomiques

Fournissez une prise sûre et confortable. Les poignées rivetées restent froides sur la cuisinière.

Cuisinart – Batterie de cuisine 12 pièces – Acier inoxydable: 79,99 $ (économisez 220 $)

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV

Écran 64,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

100% de volume de couleur avec Quantum Dot

Plus d’un milliard de nuances de couleurs brillantes offrent notre image la plus réaliste.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD.

Quantum HDR 4X

Des nuances de couleurs et de détails sautent de l’écran dans les scènes sombres et lumineuses.

Processeur quantique 4K

Un processeur intelligent alimente instantanément le contenu pour des détails nets et des couleurs raffinées.

Mode ambiant

Complète votre espace en transformant un écran vierge en visuels attrayants ou en un coup d’œil.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré et les applications intégrées du téléviseur.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Motion Rate 240

Profitez d’une grande clarté de mouvement pendant les moments d’action rapide.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs 10W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV: 999,99 $ (économisez 200 $)

TCL – 55 ″ Class – LED – Série 5 – 2160p – Smart – 4K UHD Roku TV

Mode de jeu automatique

Pour l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux.

Design haut de gamme

Une finition sombre, un profil mince et un bouton d’alimentation à oeil de bijou confèrent style et sophistication à votre home cinéma.

Application distante Roku gratuite

Transformez votre smartphone ou tablette en une télécommande Roku complète avec commande vocale.

Écran 54,6 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions de télévision HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré et les applications intégrées du téléviseur.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d’accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Disney +, Apple TV +, Netflix, Hulu, YouTube, Prime Video ou choisissez parmi plus de 4000 autres chaînes de diffusion en continu.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

240 Natural Motion

Profitez de films, de sports et de jeux vidéo rapides sans pratiquement aucun flou de mouvement.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de canal principal de 8 W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

Profitez de l’image sous plusieurs angles

Les angles de vision horizontale et verticale à 178 ° offrent une image claire aux téléspectateurs assis près du côté de l’écran.

1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

TCL – 55 ″ Class – LED – 5 Series – 2160p – Smart – 4K UHD Roku TV: 329,99 $ (économisez 120 $)

Samsung – 65 ″ Class – LED – NU6900 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV

PurColor

Profitez de millions de nuances de couleurs, affinées pour créer une image incroyablement vibrante.

Contraste essentiel

Discernez les détails réalistes dans les scènes les plus lumineuses et les plus sombres.

Mode de jeu

Obtenez une longueur d’avance sur la concurrence, grâce à une expérience de jeu optimisée avec un décalage d’entrée minimal.

Moteur UHD

Un processeur puissant optimise votre contenu pour une qualité d’image 4K.

Renforceur de contraste

Découvrez une plus grande sensation de profondeur avec un contraste optimisé dans toutes les zones de l’écran.

Formats HDR pris en charge

HDR10 (MetaData statiques), HDR10 + (MetaData dynamiques), HLG (Hybrid Log Gamma). Tous les téléviseurs Samsung 4K UHD répondent également à la définition compatible HDR CTA.

Conception mince

Un design élégant et mince pour un look moderne que vous admirerez. De la finition à la fonction, un design réfléchi qui étonne.

Solution de câble propre

Gère parfaitement les cordons pour un look net et net.

Parcourir universel

Un moyen facile de trouver du contenu en streaming et des émissions de télévision en direct avec un seul guide universel.

Connectez-vous et partagez

Synchronisez votre téléviseur avec votre smartphone compatible pour accéder et contrôler votre contenu sur grand écran.

Télécommande Samsung

Règle les fonctions du téléviseur et navigue dans les menus de Samsung Smart TV.

Écran de 64,5 pouces (mesuré en diagonale d’un coin à l’autre)

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

2160p Ultra HD

1080p fois quatre. Avec 4x les pixels de la résolution Full HD, vous verrez des images progressives dans des détails nets et magnifiques avec la meilleure qualité d’image.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions de télévision HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV

Accédez à vos services de streaming en un seul endroit à l’aide de la télécommande Samsung.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs 10W pleine gamme.

Dolby Digital Plus

Profitez de la qualité sonore numérique ultime sur tous vos films, émissions de télévision et contenus en streaming préférés. Dolby Digital Plus optimise votre expérience de divertissement avec une richesse et une clarté sonore améliorées.

2 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre jusqu’à 2160p d’image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

Motion Rate 120

Profitez d’une action à grande vitesse avec une bonne clarté de mouvement.

Entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Samsung – 65 ″ Class – LED – NU6900 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV: 479,99 $ (économisez 70 $)

HP – Ordinateur portable 15,6 ″ – Intel Core i5 – 12 Go de mémoire – 256 Go SSD + 16 Go Optane

Exécute le dernier système d’exploitation Windows

Comprend Windows 10 Famille en mode S, pour faire ce que vous voulez avec une protection sur laquelle vous pouvez compter et des performances durables.

Écran 15,6 ″

L’écran brillant BrightView conserve les couleurs vives de vos photos et vidéos. Résolution HD 1366 x 768 typique. Rétro-éclairage WLED.

Processeur mobile Intel® Core ™ i5-1035G1 de 10e génération

Quad-core intelligent, performances de traitement à huit voies. La technologie Intel Turbo Boost fournit une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin, tout en augmentant l’efficacité énergétique lorsque vous n’en avez pas.

Mémoire système de 12 Go pour un multitâche à pleine puissance

Beaucoup de RAM à large bande passante pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois.

Disque SSD (PCI-e)

Enregistrez les fichiers rapidement et stockez plus de données. Avec des quantités massives de stockage et une puissance de communication avancée, les SSD PCI-e sont parfaits pour les principales applications de jeu, plusieurs serveurs, les sauvegardes quotidiennes et plus encore.

Disque SSD de 256 Go accéléré par Intel® Optane ™

Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l’ouverture de vos programmes fréquents.

Carte graphique Intel® UHD

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, une retouche photo de base et des jeux occasionnels.

Pèse 3,86 lb et mesure 0,7 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 3 cellules.

La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou simplement voir une vue d’ensemble.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge certains formats de carte mémoire.

Connectivité sans fil AC (1 × 1, 433 Mbps)

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N (150 Mbps). Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots.

Webcam HP TrueVision HD intégrée avec microphone numérique à double baie

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires. S’ajuste automatiquement à la lumière disponible.

Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

HP – Ordinateur portable 15,6 ″ – Intel Core i5 – 12 Go de mémoire – 256 Go SSD + 16 Go Optane: 549,99 $ (économisez 80 $)

Fitbit – Tracker d’activité Charge 3 + Fréquence cardiaque

Suivi des activités toute la journée

Fitbit Charge 3 suit votre activité toute la journée, comme les marches, la distance, les étages montés, les minutes actives et les calories brûlées pour montrer comment chaque partie de votre journée a un impact sur vos objectifs.

Affichage tactile intuitif

Avec ce grand écran rétroéclairé qui s’adapte automatiquement aux conditions d’éclairage, Fitbit Charge 3 facilite la visualisation des statistiques, des notifications ou de l’heure en plein soleil, la nuit et à tout moment.

Modes d’exercice basés sur les objectifs

Choisissez parmi plus de 15 modes d’exercice, tels que la course, le vélo, la natation, le yoga, l’entraînement en circuit et plus encore, fixez-vous un objectif et obtenez des statistiques en temps réel pendant vos séances d’entraînement pour voir comment vous pouvez continuer à vous améliorer.

Swimproof

Étanche jusqu’à 164 ′, Fitbit Charge 3 suit automatiquement les entraînements de natation et peut être porté sous la douche, la piscine et au-delà.

Synchronisation sans fil

Se synchronise automatiquement avec les ordinateurs et plus de 200 appareils Android, iOS et Windows pour afficher vos statistiques, tendances et progrès sur votre tableau de bord Fitbit.

Tableau de bord d’application

Fixez-vous des objectifs, suivez vos progrès et obtenez une image plus complète de votre santé et de votre forme physique, le tout sur votre tableau de bord dans l’application mobile Fitbit.

Jusqu’à sept jours d’autonomie

Fitbit Charge 3 garde les idées et l’inspiration à venir jour et nuit.

Fitbit – Suivi d’activité Charge 3 + Fréquence cardiaque: 99,95 $ (économisez 50 $)

Samsung – Family Hub 24,2 Cu. Ft. Réfrigérateur à portes françaises 3 portes

Cool Select Pantry ™

Tiroir garde-manger pleine largeur qui offre un contrôle optimal de la température pour vos besoins de stockage des aliments avec des options Deli, Fresh et Chilled.

Twin Cooling Plus®

Les commandes indépendantes du réfrigérateur et du congélateur gardent les aliments plus frais plus longtemps.

24,2 Cu. Ft. Capacité

Grande capacité pour contenir tous vos aliments préférés.

Maître des glaces

Produit jusqu’à 10 lb de glace par jour.

Wi-Fi et Bixby activés

Utilisez votre smartphone pour contrôler la température et surveiller votre réfrigérateur à distance.

Tablettes réglables

Les étagères réglables vont de standard à coulissantes ou rabattables, pour ranger facilement les articles hauts.

Éclairage LED haute efficacité

Éclairage LED conçu pour éclairer magnifiquement l’intérieur de votre réfrigérateur afin que vous puissiez rapidement repérer ce que vous voulez.

Certifié ENERGY STAR®

Écologique et économe en énergie.

Nourriture

Voyez à l’intérieur de votre réfrigérateur de n’importe où, avec 3 caméras intégrées.

Famille

Créez votre écran d’accueil personnalisé avec Family Board, en ajoutant des images personnalisées, des autocollants et des notes manuscrites.

Amusement

Diffusez votre service de musique préféré directement sur votre écran Family Hub.

Ta maison

Accédez à vos appareils intelligents et appareils Samsung à partir de votre écran Family Hub; allumez des lumières, entendez et parlez à quelqu’un à votre porte d’entrée, surveillez la chambre de votre bébé et recevez des notifications de fin de cycle de lavage.

Bixby Voice 2.0

L’assistant vocal intelligent permet une navigation mains libres et reconnaît la voix de l’utilisateur afin de fournir une expérience personnalisée.

Accédez à votre appareil intelligent

Mettez en miroir votre téléviseur Samsung ou votre téléphone Samsung et répondez aux appels mains libres directement depuis votre Family Hub.

Organisez votre nourriture

Créez et partagez des listes de courses, planifiez des repas en fonction des aliments contenus dans votre réfrigérateur et définissez automatiquement les dates d’expiration.

Rester connecté

Envoyez des photos et des notes à votre Family Hub depuis votre appareil mobile.

Commander de la nourriture de Grubhub

Commandez votre plat préféré de Grubhub directement depuis votre écran Family Hub.

Personnalisez votre économiseur d’écran

Personnalisez votre économiseur d’écran avec un diaporama d’images, la météo et des animations.

Gérez les calendriers de votre famille

Affichez et gérez les calendriers et les événements de votre famille directement à partir de votre écran Family Hub.

Samsung – Family Hub 24,2 Cu. Ft. Réfrigérateur à portes françaises à 3 portes: 2299,99 $ (économisez 500 $)

Source de l’image: AP / Shutterstock

