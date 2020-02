Best Buy Flash Sale remises Apple, Chromebooks, plus

Aujourd’hui seulement, Best Buy propose une nouvelle technologie de vente flash sur les remises dans presque toutes les catégories, y compris de lourdes démarques sur MacBook et plus encore. La livraison gratuite est disponible sur les commandes de plus de 35 $ ou vous pouvez opter pour le ramassage en magasin et noter vos achats aujourd’hui. Vous trouverez tout, des Mac aux téléviseurs, des accessoires pour la maison intelligente et plus encore en vente dès aujourd’hui. Frappez le saut pour tous nos meilleurs choix.

Les offres MacBook Pro soulignent la dernière vente flash

La vente flash Best Buy d’aujourd’hui réduit jusqu’à 1 500 $ sur une variété de modèles de MacBook Pro. Les offres commencent à 1 899,99 $ avec un fort accent sur les configurations 15 pouces de génération précédente. Des rabais importants peuvent être obtenus sur les variantes haut de gamme, ce qui en fait un excellent moment pour passer à une machine de qualité professionnelle à moindre coût. Vous pouvez parcourir toute la sélection d’offres MacBook Pro ici.

Vous voudrez ignorer les offres iPad de 10,2 pouces de Best Buy et vous rendre sur Amazon à la place, où le géant en ligne prend 99 $ de divers modèles. Les remises de Best Buy atteignent 70 $.

D’autres accords notables incluent

Du côté de Google, un autre point fort vient via Dell et son Chromebook 2 en 1 de 11 pouces pour 169 $. Il s’est vendu à l’origine à 269 $ mais coûte environ 250 $ ces jours-ci. Ce modèle comprend une conception 2 en 1 avec écran tactile, 4 Go de RAM et une mémoire flash eMMC interne de 32 Go.

Vous pouvez également obtenir le casque d’écoute sans fil Beats by Dr.Dre Studio3 sans fil en différentes couleurs pour 199,99 $. À titre de comparaison, cela représente une baisse par rapport au prix d’origine de 350 $ et au tarif actuel de 250 $ sur Amazon. Beats Studio3 offre jusqu’à 12 heures de lecture sur une seule charge aux côtés d’un «soufflet ergonomique qui crée un ajustement personnalisé flexible». Vous trouverez également une annulation active du bruit ici, ce qui fait de Beats Studio3 une option solide pour les longs vols ou les environnements bruyants où un peu de silence supplémentaire fait un long chemin. Comprend la puce W1 d’Apple pour un appariement sans fil rapide. Plus de 6 000 clients Best Buy ont laissé une note de 4,7 / 5 étoiles.

Découvrez le reste de la vente d’aujourd’hui ici, mais assurez-vous d’agir rapidement car ces offres ne manqueront pas ce soir.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!