Best Buy n’en a pas une, mais 10 offres spéciales du jour aujourd’hui – .

Best Buy propose chaque jour de nouvelles offres du jour sur son site en semaine et le week-end.

Lundi, cependant, le détaillant populaire propose neuf offres de bonus supplémentaires sur son site pour un total de 10 bonnes affaires.

Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à la fin de la journée de lundi.

Il y a tellement de bonnes affaires aujourd’hui, et l’équipe . Deals vous a déjà parlé de la plupart des meilleures. Les points forts incluent les désinfectants pour smartphones UV-C qui sont actuellement en stock et expédiés maintenant, le chargeur sans fil rapide PowerWave Pad 10W le plus vendu d’Anker pour seulement 8,99 $, des réductions allant jusqu’à 30 $ sur les AirPods 2 et AirPods 2 avec chargement sans fil, les AirPods Pro de retour en stock sur Amazon et la livraison immédiate, de vrais écouteurs sans fil similaires avec plus de 22000 notes 5 étoiles pour seulement 36 $, d’excellents écouteurs supra-auriculaires sans fil TaoTronics pour seulement 49,99 $, le plus récent iPad d’Apple de 10,2 pouces à partir de 279 $, une journée impressionnante offre qui réduit de plus de la moitié de 12 mois illimités Rosetta Stone, des offres peu connues qui vous font économiser de l’argent sur les reconditionnements Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K qui sont garantis pour ressembler et fonctionner comme neufs, la YI Home Camera 3 qui est aussi une Nest Cam de 200 $ pour 19,50 $ avec le code de coupon GAXSJC8C fourni avec 6 mois de service cloud, 8 $ de rabais sur le haut-parleur Bluetooth portable le plus vendu d’Anker, une grande vente qui permet d’économiser jusqu’à 60 $ sur l’activité Fitbit t populaire rackers, et bien plus encore.

Ces offres sont toutes fantastiques et il y en a plusieurs que vous ne voudrez pas manquer, mais il y a une autre grosse vente que vous devriez absolument vérifier. Vous connaissez l’offre de Best Buy de la journée sur son site Web? Eh bien, l’offre du jour de lundi est une vente douce qui réduit de 100 $ un système de sécurité domestique à 10 caméras. C’est beaucoup, même si cela n’a rien de spécial. Ce qui est spécial avec l’offre du jour, c’est qu’il y a neuf offres de bonus en plus! Vous pouvez tous les trouver ici sur le site Web de Best Buy, ou les consulter ci-dessous.

Swann – Système de surveillance DVR 1080p 1 To câblé, 16 canaux, 10 caméras, intérieur / extérieur

Conception activée par le mouvement

Enregistre automatiquement une fois le mouvement détecté.

Surveillez votre propriété avec 10 caméras

Comprend également un DVR, une souris, un adaptateur d’alimentation, un répartiteur d’alimentation, des autocollants de sécurité, du matériel de montage et des vis.

Réglez et oubliez avec le stockage sur disque dur

Enregistrez en continu à partir de 16 canaux avec un disque dur de 1 To.

La technologie haute résolution capture des images de qualité supérieure

Les caméras utilisent des capteurs d’image avancés pour enregistrer des vidéos en plein écran plus grandes et plus claires. Ils produisent une image de 1920 pixels horizontaux et de 1080 pixels verticaux.

La vision nocturne infrarouge vous permet de voir dans l’obscurité

Gardez un œil sur les objets jusqu’à 98 pieds de distance lorsqu’il y a peu ou pas de lumière.

Angle de vision jusqu’à 90 °

Capture avec expertise un grand angle de votre propriété pour une sécurité exceptionnelle à tout moment.

Sorties HDMI et VGA

Connectez-vous à une large gamme d’écrans compatibles pour une visualisation polyvalente, y compris votre téléviseur HDTV, LCD ou plasma. La connectivité USB facilite le transfert de séquences stockées.

Swann – Système de surveillance DVR 1080p 1 To câblé 16 canaux, 10 caméras, intérieur / extérieur: 379,99 $ (économisez 100 $)

Nixplay – Cadre photo numérique Wi-Fi LCD 9,7 ″

Écran 9,7 ″ 2K avec rapport d’aspect 4: 3

L’écran 2K avec une densité de pixels élevée s’ajuste automatiquement au positionnement portrait ou paysage.

Résolution d’affichage 2048 x 1536

Affichez chaque détail de vos photos avec une clarté et des couleurs époustouflantes.

Connectivité Wi-Fi

Transférez des photos et des vidéos vers votre cadre photo intelligent Nixplay à l’aide de votre réseau sans fil. Pas besoin de cartes mémoire ou de clés USB.

Design moderne haut de gamme

Conçu par des experts pour faire ressortir toute la beauté de vos photos et vidéos.

Application Nixplay

Contrôlez votre cadre photo depuis votre smartphone à l’aide de l’application Nixplay, disponible pour iOS et Android.

Fonctionne avec les principaux sites Web et applications photo

Vous pouvez synchroniser instantanément des photos de Google Photos, Instagram, Dropbox, Facebook, Alexa et Flickr sur votre cadre photo.

Compatible avec Amazon Alexa

Demandez simplement à votre appareil Amazon Alexa d’afficher vos photos et listes de lecture préférées sur votre cadre.

Capteur Hu-Motion intégré

Détecte les mouvements et active et désactive automatiquement le cadre photo intelligent Nixplay.

Autoportant ou mural

Accrochez-le dans votre salon ou affichez-le sur votre bureau – à vous de choisir. Vis de fixation murale et guide inclus.

Nixplay – Cadre photo numérique Wi-Fi LCD 9,7 ″ (noir): 223,99 $ (économisez 56 $)

Nixplay – Cadre photo numérique Wi-Fi LCD 9,7 ″ (argent): 263,99 $ (économisez 66 $)

Arozzi – Chaise de jeu Verona Pro V2

Capacité de poids testée jusqu’à 330,7 lb

Choix de sièges fiable et confortable qui répond à vos besoins.

Assise et dossier en cuir polyuréthane

Offrez une touche de style.

Dos rembourré en mousse

Pour un soutien supplémentaire.

Accoudoirs réglables

Vous permet de personnaliser la hauteur pour minimiser la fatigue des épaules.

Hauteur d’assise facilement réglable

Pour personnaliser la hauteur avec une seule touche.

Mécanisme pivotant et inclinable

Vous permet de contrôler et de personnaliser le mouvement du fauteuil.

Forme lombaire

Fournit un soutien dorsal critique.

Ascenseur de gaz

Permet des ajustements rapides et faciles de la hauteur de 18,1 “à 20,9”.

Base en étoile à 5 branches

Facilite les déplacements.

Arozzi – Verona Pro V2 Gaming Chair: 229,99 $ (économisez 150 $)

Philips – Ensemble de brosses à dents rechargeables et d’irrigation orale Sonicare

Plusieurs modes de brossage

Choisissez entre cinq modes pour personnaliser votre brossage: Entretien des gencives, Sensitive, Clean, White ou Deep clean.

Batterie lithium-ion rechargeable

Assure une utilisation durable.

Minuterie d’intervalle

Vous aide à maintenir de saines habitudes de brossage.

Mallette de voyage premium

Protège votre appareil lors de longs trajets.

Philips – Ensemble de brosse à dents rechargeable et d’irrigation orale Sonicare: 174,99 $ (économisez 75 $)

AROMA – Cuiseur à riz et cuiseur vapeur 20 tasses

Capacité de 3,7 pintes

Peut contenir suffisamment de nourriture pour un dîner en famille ou un plat d’accompagnement.

Gardez la vaisselle au chaud jusqu’à ce que vous soyez prêt à servir

La fonction de maintien au chaud automatique maintient une température basse sans trop cuire.

Préparez le dîner à votre horaire

La minuterie de 15 heures vous permet de commencer la cuisson plus tard, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Finition inox

Offre un look élégant.

Matériau sans BPA

Assure une conception sûre.

Marmite amovible

Fournit une libération facile des aliments et permet un nettoyage simple.

AROMA – Cuiseur à riz et cuiseur vapeur 20 tasses: 39,99 $ (économisez 10 $)

Wahl – Tondeuse avec 9 peignes de guidage

9 peignes de guidage

Assure une coupe uniforme à différentes longueurs.

Coupe-vide

Une aspiration puissante nettoie les cheveux au fur et à mesure.

Jusqu’à 90 minutes de rasage sans fil par charge complète

La batterie au lithium-ion se charge également complètement en 90 minutes.

Wahl – Tondeuse avec 9 peignes de guidage: 29,99 $ (économisez 30 $)

Insignia ™ – Haut-parleur Bluetooth portable robuste

Compatible avec la plupart des appareils compatibles Bluetooth

Pour une large utilisation.

Batterie au lithium rechargeable

Fournit jusqu’à 6 heures de lecture avec une charge complète.

Haut-parleur

Permet une conversation mains libres simple via un téléphone portable compatible.

Conception résistante aux éclaboussures

Aide à prévenir les dommages causés par l’infiltration d’eau.

Insignia ™ – Haut-parleur Bluetooth portable robuste: 7,99 $ (économisez 12 $)

PNY – Clé USB 2.0 Attaché 4 16 Go (pack de 5)

Cinq lecteurs flash de 16 Go

Offrez suffisamment d’espace pour les photos, les vidéos et plus encore.

Interface USB 2.0 haut débit

Pour une connexion rapide. Rétrocompatible avec USB 1.1.

Hautes performances et taux de transfert de données rapides et durables

Jusqu’à 480 Mbps (via USB 2.0) pour une sauvegarde de fichiers rapide et efficace.

Remplaçables à chaud

Permet une connexion facile sans avoir à redémarrer.

PNY – Clé USB 2.0 Attaché 4 16 Go (pack de 5): 17,99 $ (économisez 12 $)

Dynex ™ – Antenne HDTV de table d’intérieur

Compatible avec la plupart des téléviseurs HD

Pour une utilisation simple avec votre téléviseur existant.

Reçoit les signaux VHF et UHF

Pour fournir des chaînes HD sans avoir besoin d’un paquet de câble.

Portée de réception jusqu’à 25 miles

Assure un signal propre et clair.

Dipôles réglables

Permettez le réglage fin de votre signal pour les meilleures performances.

Câble d’antenne 6 ′

Permet un placement flexible.

Construction ultra-mince

La taille ultra-mince rend l’antenne facile à placer dans votre maison.

Conception recto-verso noir / blanc

Vous pouvez choisir d’utiliser le côté blanc ou noir pour vous fondre dans votre décor.

Construction murale

Pour un placement pratique.

Dynex ™ – Antenne HDTV de table d’intérieur: 6,99 $ (économisez 3 $)

Jaybird – Écouteurs intra-auriculaires sans fil RUN XT Sport True

Commande vocale à une touche

Compatible avec Siri et Google Assistant pour une gestion facile et en mouvement de la musique et des appels.

Pas de fils, pas de soucis

Simple, rationalisé et sans restrictions.

Interface Bluetooth 4.1

Permet un appariement sans fil simple avec votre appareil compatible Bluetooth.

Douze heures de lecture avec étui de chargement

La batterie interne rechargeable offre 4 heures de temps de jeu par charge avec 8 heures de charge supplémentaires dans le boîtier.

Conception en sueur et imperméable (IPX7)

Le nano-revêtement hydrophobe double offre des performances de transpiration et d’imperméabilité.

Coupe sport

Les embouts et les ailettes en silicone interchangeables offrent un ajustement sûr et confortable dans n’importe quelle taille d’oreille.

Batterie à charge rapide

Cinq minutes de charge offrent 1 heure de lecture.

Musique et appels

Gérez les appels, contrôlez et écoutez de la musique sans interrompre votre course ou votre activité.

Son de qualité supérieure avec égaliseur personnalisé

Haute qualité sonore compatible avec l’application Jaybird pour personnaliser l’égaliseur sonore et enregistrer les paramètres personnels sur les écouteurs.

Jaybird – Écouteurs intra-auriculaires sans fil RUN XT Sport True: 49,99 $ (économisez 130 $)

