Best Buy rabais de vente de 3 jours, étuis officiels pour iPhone, MacBook Pro 16 pouces, HomePod, plus

Best Buy a lancé une nouvelle vente de 3 jours ce week-end avec des offres sur toutes les catégories habituelles, notamment Apple, les téléviseurs, la maison intelligente et plus encore. La livraison gratuite est disponible pour les commandes de plus de 35 $, ou vous pouvez opter pour le ramassage en magasin si votre magasin le plus proche est toujours ouvert. Rendez-vous ci-dessous pour tous nos meilleurs choix.

Une sélection de coques officielles pour iPhone Apple fait la une des soldes ce week-end. Qui comprend 25% de réduction pour les membres My Best Buy (inscription gratuite) et un retour aux plus bas de tous les temps sur divers modèles. Vous pouvez saisir des étuis de batterie intelligents pour iPhone 11 Pro pour 103,99 $ (Reg. 129 $) ou iPhone 11 à 99 $ si vous passez à Amazon, qui bat actuellement le prix de Best Buy de quelques dollars. Découvrez toute la sélection ici.

Mes membres Best Buy peuvent également économiser 50 $ sur HomePod, ce qui ramène le prix à 250 $. Ce n’est pas une offre aussi forte que nous l’avons vu ces derniers mois, mais c’est toujours la meilleure sur le marché à l’état neuf.

iPad mini 5 est 50 $ de rabais, ainsi que les accords que nous avons partagés avec vous plus tôt cette semaine sur Amazon. C’est un match des meilleurs que nous ayons jamais vus.

Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple est 200 $ de rabais divers modèles. Il existe également des accords sur Amazon, qui est le deuxième plus gros rabais que nous ayons suivi dans la plupart des cas.

Vous pouvez consulter le reste de la vente de 3 jours de Best Buy ici pour plus d’offres à tous les niveaux.

