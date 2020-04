Best Lego sets 2020: les plus belles nouvelles constructions, de Stranger Things aux Batmobiles

La vie en quarantaine est difficile: vous avez besoin d’un nouveau projet, mais un projet amusant, réalisable et satisfaisant. Entrez les meilleurs ensembles de Lego, que nous avons collectés facilement dans un seul endroit en briques.

Ce qui est génial avec les meilleurs nouveaux ensembles Lego, c’est la grande variété proposée, pour tous les âges et tous les niveaux de capacité. Des liens de la culture pop comme The Upside Down from Strange Things à une nouvelle version de la Station spatiale internationale, nous avons arrondi les versions pour chaque tranche de prix.

Il y a même une voiture de rallye contrôlée par application pour les fans de Top Gear avec un grand salon, ou pour le fan de Manchester United avec des symptômes de retrait de Premier League, la superbe nouvelle réplique d’Old Trafford.

Nous nous sommes concentrés sur les nouveaux ensembles de Lego, mais il y a aussi quelques beaux ensembles de l’année dernière sous la forme de Lego AT-AP Walker et Tree House, qui est l’un des ensembles les plus respectueux de l’environnement de Lego jusqu’à présent grâce à l’utilisation d’une pièce en polyéthylène durable. Il est temps de nettoyer la table de la cuisine et de craquer …

Le revers de Stranger Things

Un démogorgon et tout

Pièces: 2287 | Dimensions: 32 cm x 44 cm x 21 cm | Classe d’âge: 16+

Stranger Things est un phénomène mondial, et cet ensemble de Lego vous permet d’avoir un peu de Hawkins et The Upside Down dans un ensemble. Tous vos personnages préférés sont également inclus ici, avec une figurine démogorgon spéciale également.

C’est l’un des ensembles de Lego les plus créatifs que nous ayons vus ces dernières années, et c’est un incontournable pour tout fan de Stranger Things. Peut-être que la configuration de cela peut garder votre buzz nostalgique jusqu’à ce que la saison 4 de Stranger Things débarque.

Créateur de Lego: James Bond Aston Martin DB5

Pièces: 1295 | Dimensions: 10 cm x 34 cm x 12 cm | Classe d’âge: 16+

La voiture la plus emblématique de James Bond était l’Aston Martin DB5, bien qu’elle ne soit apparue que dans huit films (dont No Time To Die). Vous pouvez créer une version Lego de la voiture telle qu’elle apparaît dans Goldfinger, avec tous les trucs et gadgets.

Malheureusement, il n’y a pas de figurine de James Bond ici (car il n’en existe pas encore officiellement), mais si vous êtes un fan des livres, des films ou même des jeux vidéo, c’est une belle exposition pour votre maison.

Station spatiale internationale Lego

Pièces: 864 | Dimensions: 20 cm x 31 cm x 49 cm | Classe d’âge: 16+

Si vous construisez régulièrement une collection de la NASA ou si vous voulez simplement devenir un peu plus galactique dans vos aspirations Lego, cette belle reconstitution de la Station spatiale internationale pourrait être pour vous.

Un ensemble de bonne valeur, l’ISS dispose de huit panneaux solaires réglables et d’une mini navette spatiale de la NASA avec deux figurines d’astronautes. Il est également livré avec un support d’affichage, de sorte qu’il peut s’asseoir sur votre étagère comme un beau morceau de fond pour votre chaîne YouTube.

Lego 1989 Batmobile

Tu veux devenir fou? Soyons fous!

Pièces: 3306 | Dimensions: 12 cm x 60 cm x 22 cm | Classe d’âge: 16+

Eh bien, crikey. Parfois, regarder un ensemble Lego vous fait quelque chose à l’intérieur, et cet ensemble coûteux offre cette expérience. Basé sur Batmobile de Michael Keaton dans le film Tim Burton de 1989, il s’agit clairement plus d’une pièce de collection que de quelque chose sur lequel vous laisseriez vos enfants se tacher les caramels.

C’est un investissement sérieux pour un ensemble Lego, mais vous pouvez voir l’attrait. Le stand améliore l’attrait des collectionneurs, et à l’intérieur du cockpit, vous trouverez des détails précis à la représentation du film du véhicule emblématique de Batman dans le film. Vous obtenez également trois belles figurines: un Joker très Nicholson, Bats et Vicki Vale.

Lego Creator Old Trafford – Manchester United

Le théâtre des rêves basés sur Lego

Pièces: 3898 | Dimensions: 18,5 cm x 47 cm x 39 cm | Classe d’âge: 16+

Fatigué de regarder Ole Gunnar Solskjaer reconstruire minutieusement l’équipe de football de Manchester United? Il est temps de construire vous-même avec cette spectaculaire réplique au 1: 600 du stade de l’équipe de Premier League anglaise.

Comme vous espérez un ensemble aussi cher, il y a une grande attention aux détails dans cet ensemble Lego Creator. Le Stretford End a été fidèlement reproduit, tandis que vous obtenez également des statues de Sir Alex Ferguson, Matt Busby et de l’United Trinity (anciens joueurs Best, Law et Charlton). Le tunnel des anciens joueurs étant également inclus, même les fans non-Manchester United pourraient être tentés de le construire.

Catamaran Lego Technic

Un voilier léger fonctionnel et flottant

Pièces: 404 | Dimensions: 32 cm x 22 cm x 44 cm | Classe d’âge: 8+

Le Lego Technic Catamaran est un ensemble brillant qui montre exactement ce que la ligne Technic est destinée à faire: enseigner aux constructeurs comment les machines complexes fonctionnent et leur permettre d’explorer leur fonctionnement de première main.

Même si le modèle résultant est dominé par des pontons jumeaux et la grande voile, l’ensemble catamaran est trompeusement complexe, avec un gouvernail de direction lié pour diriger et deux dérives rétractables qui maintiennent le bateau stable dans le vent. Mais le meilleur de tous, le modèle terminé flotte même, permettant aux constructeurs de voir leur catamaran prendre la mer.

Casque Lego Stormtrooper

Un tout nouveau modèle pour les fidèles de l’Empire

Pièces: 647 | Dimensions: 18 cm x 13 cm x 13 cm | Classe d’âge: 18+

Les casques Star Wars de Lego sont si nouveaux qu’ils ne sont actuellement disponibles qu’en précommande, mais ils seront expédiés très bientôt. En plus du modèle Stormtrooper, vous pourrez également acheter des casques Boba Fett et TIE Fighter Pilot.

À la fois pièce de collection et pièce de présentation, le casque Stormtrooper a les yeux noirs menaçants et une armure blanche. Il est conçu pour être une construction difficile pour les fans de Star Wars âgés de 18 ans ou plus, mais il ne fait aucun doute que ce sera un projet du côté obscur extrêmement satisfaisant.

Voiture de rallye Top Gear contrôlée par application Lego Technic

Il est temps de brûler du caoutchouc Lego

Maintenant, voici un vrai défi pour ceux qui manquent vraiment les jours de faire de vrais jours de piste de rallye – un modèle pleinement fonctionnel de la voiture de rallye Stig du Top Gear Show de la BBC.

La construction elle-même semble amusante et stimulante, mais ce qui est particulièrement cool, c’est l’attention aux détails dans l’application qui l’accompagne. Il y a des pédales, des changements de vitesse et une direction à base de gyroscope, ainsi que des effets sonores. Une fois que vous maîtrisez les commandes, il y a aussi des défis de course et des commentaires en temps réel sur votre conduite.

Lego Iron Man Hall of Armor

Pièces: 524 | Dimensions: 32 cm x 44 cm x 21 cm | Classe d’âge: 16+

Iron Man est devenu l’une des véritables icônes de l’univers cinématographique Marvel, et vous pouvez maintenant posséder une variété de ses costumes et son laboratoire sous forme de Lego. Le Hall of Armor – qui ressemble à la façon dont il apparaît dans les films Iron Man – est un ensemble beaucoup moins cher si vous recherchez un choix sur le thème des Avengers.

Vous obtiendrez une variété d’armures différentes du film aux côtés du laboratoire où il les stocke lui-même. La meilleure partie est que vous pouvez concevoir le laboratoire vous-même avec la possibilité d’empiler les affichages de la combinaison en hauteur ou en demi-cercle.

Lego AT-AP Walker

Pièces: 689 | Dimensions: 24 cm x 29 cm x 15 cm | Classe d’âge: 9+

Lego fabrique des produits Star Wars de haute qualité depuis plus de deux décennies maintenant, et il était si populaire qu’il a lancé à la fois la tendance à créer des jeux vidéo à thème Lego et à produire des produits liés basés sur des franchises populaires. Il y a des dizaines d’ensembles que vous pouvez acheter, mais si vous voulez quelque chose qui n’est que modérément difficile et pas trop cher, pensez à cet ensemble de l’ère Clone Wars.

Les deux figurines Clone sur le thème de Kashyyyk ont ​​une palette de couleurs marécageuses et usées, ce qui est un joli détail. Vous obtenez également Chewbacca, ainsi que deux droïdes de combat que le wookiee peut lancer. Malheureusement, aucun des membres de la famille Kashyyyk de Chewbacca du Star Wars Holiday Special, comme Lumpy, ne fait la coupe.

Lego Tree House

Avec du plastique écologique

Pièces: 3,063 | Dimensions: 37 cm x 27 cm x 24 cm | Classe d’âge: 16+

L’ensemble Tree House d’idées Lego est le type d’ensemble avec lequel vous pouvez jouer, mais aussi laisser traîner votre maison sur une étagère, en ayant l’air bien. C’est un ensemble assez grand, avec différentes zones et niveaux ouvrants, et est livré avec différents ensembles de feuilles que vous pouvez mélanger et assortir pour s’adapter à la saison.

Un point culminant de l’ensemble est que les feuilles sont en fait fabriquées à partir de feuilles – enfin, de plastiques à base de plantes – montrant une admirable évolution de la part de Lego vers des matériaux respectueux de l’environnement et durables.

Acheter la Lego Tree House