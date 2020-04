Best TED Talks: 10 discours inspirants que vous devez absolument entendre

Les meilleurs TED Talks vous font réfléchir, vous inspirent et, très souvent, vous font aussi rire. Nous avons regardé Ted Talks évoluer et grandir au cours des 15 dernières années et nous sommes venus à chérir les pépites de sagesse qu’ils transmettent.

Mais si vous venez de découvrir Ted Talks pour la première fois – ou si vous avez l’impression d’avoir raté un tas au fil des ans – nous voulons vous aider à plonger tête première dans la série de conférences capiteuses avec un tour d’horizon de nos favoris absolus : Ce que vous trouverez ci-dessous est une collection de choix personnels de l’équipe TechRadar qui, selon nous, illustrent le mieux ce que peut être un Ted Talk.

Vous ne voyez pas l’un de vos entretiens préférés ci-dessous? Envoyez-moi un e-mail et je vais essayer de l’ajouter à la liste.

Comment prendre le contrôle de votre temps libre par Laura Vanderkam

Il y a une certaine ironie à regarder une vidéo YouTube sur la façon de gagner du temps, mais le discours de Laura Vanderkam vaut les 10 minutes de votre vie. Tout repose sur l’idée de base que raser 5 minutes ici et là de vos activités préférées ne vous donnera pas vraiment plus de contrôle sur votre vie – vous devez plutôt vous fixer des priorités, puis établir un calendrier autour de ces priorités.

L’exemple hilarant de Vanderkam est qu’au lieu de sauter des publicités pour économiser huit minutes de chaque demi-heure de télévision que vous regardez, vous pourriez peut-être simplement regarder un peu moins la télévision et faire autre chose avec votre temps. Le message est simple, efficace et engageant, toutes les caractéristiques d’un bon TED Talk.

Qu’est-ce qui fait une bonne vie? Leçons tirées de la plus longue étude sur le bonheur par Robert Waldinger

«De bonnes relations nous gardent en meilleure santé et plus heureux. Période.” Ce sont les résultats d’une étude historique sur le bonheur menée par plus de quatre générations de chercheurs au cours des 75 dernières années, suivant des centaines de participants et mesurant chaque facette de leur vie.

Ce Ted Talk prend un certain temps pour arriver aux détails juteux, mais l’histoire de cette étude surnaturelle sur le bonheur illustre le temps que les chercheurs ont parcouru pour obtenir ces données inestimables qui nous montrent ce qui rend les gens heureux à la fin de leur vie. Les résultats semblent simples – presque exaspérants – mais la leçon à tirer est que n’importe qui peut être satisfait des bonnes relations dans sa vie.

Il s’avère que les joueurs sont assez impressionnants. Ils sont déterminés à sauver les mondes virtuels et avec les bonnes compétences et la concentration, ils pourraient également sauver le monde physique. McGonigal, développeur et auteur de jeux, a passé des années à créer différentes applications et jeux qui utilisent des récompenses en jeu pour pousser les joueurs à résoudre des problèmes du monde réel.

La conversation, qui est un peu longue à 20 minutes, guide le public à travers ses expériences précédentes en créant ces jeux et les données de recherche qu’elle utilise pour engager les joueurs avant de plonger dans Superbetter, l’application qu’elle a développée pour que tous ceux qui y jouent vivent mieux. , des vies plus pleines.

L’art de demander par Amanda Palmer

L’ancienne musicienne musicienne à succès Amanda Palmer a une leçon clé pour tout le monde: n’ayez pas peur de demander. La société fait honte à ceux qui demandent – que ce soit pour une aide financière ou pour la sécurité, une aide émotionnelle ou même des demandes de base comme où trouver quelque chose – alors qu’en fait, demander de l’aide est l’une des meilleures choses que nous puissions faire. Demander, dit Palmer, est intrinsèquement humain et puissant, il nous permet de créer des connexions et de tirer parti de ces connexions pour en faire plus. C’était évident quand elle a voulu financer financièrement le prochain CD de son groupe, en demandant 100 000 $ et en récoltant plus d’un million de dollars à la place.

Le point ici est que la prochaine fois que vous mépriserez quelqu’un qui demandera, au lieu de cela, regardez-le avec compassion et établissez un lien – parce qu’à long terme, c’est plus puissant, plus efficace et, enfin, plus humain.

Les 20 premières heures – comment apprendre quoi que ce soit par Josh Kaufman

Avez-vous déjà entendu le vieil adage sur la nécessité de passer 10 000 heures pour apprendre une compétence? Bonne nouvelle, c’est faux. En fait, la recherche sur laquelle le factoïde est tiré étudie des experts dans leurs domaines respectifs, et non, disons, le tromboniste moyen.

Dans cette conversation, le nouveau père Josh Kaufman nous explique le temps qu’il faut réellement pour apprendre une compétence – qui, soit dit en passant, n’est que d’environ 20 heures. Maintenant, bien sûr, 20 heures de pratique ne feront pas de vous le prochain Bobby Fischer, mais ce sera assez de temps pour vous enseigner les bases et, surtout, comment vous auto-corriger lorsque vous avez fait quelque chose de mal. Si vous avez déjà eu l’impression que le navire a navigué pour apprendre une nouvelle langue, jouer d’un instrument ou apprendre une nouvelle compétence, cet exposé est pour vous.

Tout ce que vous pensez savoir sur la toxicomanie est faux par Johann Hari

Le journaliste et auteur Johann Hari (Lost Connections, Chasing the Scream) offre un large aperçu de la toxicomanie dans cet exposé de 14 minutes, qu’il s’agisse d’une dépendance aux drogues dures, à l’alcool ou aux flux sans cesse mis à jour sur nos smartphones.

Nous avons tendance à considérer la dépendance comme un problème causé par la substance elle-même. Nous disons que les téléphones créent une dépendance, ou que l’héroïne crée une dépendance – mais Hari plaide en faveur d’une compréhension plus nuancée, celle qui voit comment les circonstances sociales affectent notre propension à la dépendance, et la différence que des liens solides avec ceux qui nous entourent peuvent faire.

Le pouvoir de la vulnérabilité par Brené Brown

Avec plus de 47 millions de vues, Ted Talk de Brené Brown sur le pouvoir de la vulnérabilité est l’un des Ted Talks les plus regardés de tous les temps, et pour cause.

Dans cette présentation de 20 minutes, Brown partage ce qu’elle a appris sur la nature de la honte et comment notre peur de la vulnérabilité nous empêche de nous embrasser pleinement. En tant que chercheuse formée à «contrôler et prédire» les phénomènes, elle partage sa difficulté à accepter l’idée que vivre pleinement, c’est arrêter de tenter de «contrôler et prédire».

Un discours incroyablement puissant qui vous montre – plutôt que de simplement vous dire – ce que signifie être vulnérable, et explore à quoi pourrait ressembler un monde qui embrasse la vulnérabilité.

Rencontre avec l’ennemi: une féministe accepte le mouvement des droits des hommes par Cassie Jaye

Ce que la cinéaste Cassie Jaye fait ici de si spécial, c’est qu’elle nous guide à travers une immense période de croissance de sa vie pensée par la pensée. À un moment donné, féministe rigoureuse, Jaye a commencé un documentaire sur le mouvement des droits des hommes qui demande la reconnaissance de certains problèmes spécifiques auxquels les hommes sont confrontés – un mouvement qui, selon elle, allait à l’encontre des points centraux du féminisme.

Ce qu’elle a appris au cours d’une centaine d’heures d’entretiens avec des militants des droits des hommes, c’est que ces hommes ne voulaient pas moins de droits pour les femmes, mais certains des mêmes soins et dévouement à certains des problèmes qui touchent les hommes comme les soins aux vétérans, le suicide, les parents disproportionnés. contrôle, la durée des peines de prison et d’autres qui ont un impact réel et réel sur la vie des hommes. L’évolution des pensées de Jaye et l’admission de ses propres idées préconçues sont passionnantes du début à la fin.

Si vous n’avez pas le temps pour l’excellent documentaire Free Solo, mais près de deux heures, consultez ce Ted Talk de 10 minutes du légendaire grimpeur de rock Alex Honnold qui a fait quelque chose que beaucoup pensaient impossible – ou du moins incroyablement dangereux – quand il a grimpé El Capitan, une paroi rocheuse à pic dans le parc national de Yosemite sans cordes.

Le Ted Talk de Honnold donne un excellent aperçu de la montée, ainsi que de ses expériences précédentes qui l’ont précédée. En écoutant Honnold décrire certaines parties du trek sont légitimement sueurs et ses expériences après l’ascension sont à la fois hilarantes et réconfortantes. Cela vaut bien la montre.

C’est ce qui se passe lorsque vous répondez à un courrier indésirable par James Veitch

Tous les Ted Talks ne doivent pas être des entreprises grisantes au cœur de qui nous sommes. En fait, ils peuvent aussi être drôles et joyeux. Il n’y a pas de meilleur exemple de ce genre de pourparlers que ceux donnés par James Veitch (oui, il y en a plus d’un) dans lequel il prend des situations ennuyeuses mais facilement ignorables comme se désinscrire d’une chaîne de messagerie et les transformer en matchs absurdement drôles d’esprit verbal entre deux individus totalement engagés. Si vous avez besoin de rire après toute cette introspection profonde, les discussions de Veitch sont le meilleur pari.

BONUS: Bobby McFerrin démontre la puissance de l’échelle pentatonique

OK, bien que celui-ci ne soit pas techniquement un Ted Talk, il a l’esprit d’un et comprend Bobby McFerrin, qui se vend vraiment juste.

Essayez juste de ne pas chanter, c’est impossible de ne pas chanter.