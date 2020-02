Bethesda a supprimé ses jeux de Nvidia GeForce Now

Dans un nouveau souffle pour la toute nouvelle plateforme de streaming cloud GeForce Now de Nvidia, Bethesda a supprimé ses jeux du service.

Dans un article sur les forums Nvidia, un représentant officiel a énuméré exactement quels jeux sont retirés et il semble que ce soit tous sauf un: Wolfenstein Youngblood. La liste complète des titres supprimés est la suivante:

Wolfenstein: The Old BloodWolfenstein: The New Order Wolfenstein II: The New Colossus

Problèmes de dentition

La raison exacte du retrait de Bethesda n’est pas claire, mais ce n’est pas un super look pour GeForce Now, surtout si peu de temps après qu’Activision Blizzard ait retiré ses jeux du service il y a un peu plus d’une semaine.

Le retrait d’Activision s’est avéré être dû à un “malentendu” de la part de Nvidia, Nvidia déclarant “Activision Blizzard a été un partenaire fantastique pendant la bêta de GeForce Now, que nous avons pris pour inclure la période d’essai gratuite pour l’adhésion de nos fondateurs. Conscient du malentendu, nous avons supprimé leurs jeux de notre service, dans l’espoir de pouvoir travailler avec eux pour les réactiver, et plus encore, à l’avenir. »

Cela n’a pas été confirmé si la décision de Bethesda a été prise pour des raisons similaires.

Comme GeForce Now a été lancé pour tout le monde après de nombreuses années de développement, il dispose désormais de deux niveaux disponibles pour les utilisateurs. Un niveau est gratuit tandis que l’autre, appelé l’édition du fondateur, coûte 4,99 £ / 5,49 € / 4,99 $ par mois après une période d’essai gratuite de 90 jours. Il semble que ce soit la transition d’un service gratuit en mode bêta à un service payant qui pose des problèmes aux éditeurs.

Bien que Nvidia n’ait pas encore abordé spécifiquement la suppression des titres de Bethesda, il a déjà averti les utilisateurs dans un autre article de blog qu’ils pourraient voir certains jeux quitter GeForce Now alors qu’il passait du gratuit au payant, même s’il s’attendait à ce que cela se produise ” rares”.

“Cet essai est une période de transition importante où les joueurs, les développeurs et les éditeurs peuvent essayer l’expérience premium avec un engagement minimal pendant que nous continuons à affiner notre offre”, a expliqué Nvidia.

“À l’approche d’un service payant, certains éditeurs peuvent choisir de supprimer les jeux avant la fin de la période d’essai. En fin de compte, ils gardent le contrôle sur leur contenu et décident si le jeu que vous achetez comprend le streaming sur GeForce NOW. Pendant ce temps, d’autres ramèneront les jeux sous la forme ils continuent de réaliser la valeur de GeForce NOW. “

Indépendamment de l’avertissement, de nombreux utilisateurs ne sont pas exactement satisfaits de la nouvelle que tant de titres de grands noms leur sont soudainement inaccessibles, en particulier ceux qui ont acheté ces jeux spécifiquement pour les utiliser sur la plate-forme GeForce Now.

Nvidia, pour sa part, demande que ses utilisateurs soient “patients” pendant la période de dentition, déclarant qu’elle vise à rendre “autant de jeux disponibles que possible”.

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour GeForce Now. Comme nous l’avons noté dans notre revue, Nvidia a pour le moment un avantage en matière d’accessibilité par rapport à ses concurrents en ce qu’elle a déjà un niveau gratuit à la disposition des joueurs sans avoir besoin de frais initiaux. De plus, bien que les jeux soient retirés, GeForce Now obtient toujours de grosses victoires comme le soutien récemment annoncé pour Cyberpunk 2077 lors de son lancement en septembre.