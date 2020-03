Bethesda publie les exigences finales pour DOOM Eternal

Bethesda a publié les exigences finales, minimum et recommandé pour chaque résolution qui devra répondre aux ordinateurs personnels qui veulent exécuter DOOM Eternal. Il a également montré une dernière bande-annonce où ils montrent comment nous pouvons personnaliser Doom Slayer.

DOOM Eternal promet d’être l’un des jeux le plus impressionnant (et fluide) de ces derniers temps. Après avoir joué les originaux qui ont pratiquement “ inventé ” le genre de tir et profiter de manière spectaculaire avec la livraison exceptionnelle de 2016 qui a ouvert une nouvelle ère pour la série, le nouvel épisode qui arrivera la semaine prochaine est devenu l’un des le plus attendu pour le premier semestre 2020.

Les bandes-annonces et les jeux que nous avons vus jusqu’à présent sont spectaculaires, en particulier dans le point fort de la franchise: la campagne solo. Les armées de l’enfer ont envahi la Terre et notre caractère est le seul espoir pour l’humanité. En plus de toutes les armes du jeu précédent, la mêlée a été renforcée avec une épée d’énergie (Crucible Blade) de performance sauvage, comme tout le reste de ce jeu.

Nous aurons des cartes plus grandes, un plus grand nombre de lieux et nous devrons surmonter deux fois plus l’enfer que dans DOOM 2016, avec de nouveaux et formidables tipejos tels que le Maraudeur et le Gladiateur. D’autres développements tels que le nouveau “système de vie” et celui des “démons destructibles” devraient boucler un jeu très attendu.

Exigences finales pour DOOM Eternal

Le jeu sera disponible à partir du 20 mars sur PS4, Xbox One et Googe Stadia. Bien sûr, également sur sa plate-forme d’origine, le PC. Les exigences matérielles sont similaires à celles que nous avions anticipées et les minimums sont des “contenus” prenant toujours en compte le type de jeu, mais supérieurs à ceux de la version 2016. Id Software a utilisé le moteur graphique id Tech 7 qui est une percée par rapport à la précédente, mais exige des besoins matériels plus importants. Comme vous le savez, le jeu utilise Vulkan et cette fois il n’a pas de version OpenGL.

Bethesda a également publié le matériel recommandé pour chaque résolution principale et ici les choses changent. Pour jouer pleinement en 4K, nous aurons besoin d’un superPC de quelques milliers de dollars. Nous vous laissons avec eux:

Spécifications minimales (1080p / 60 FPS / faible qualité visuelle)

Windows 7 / Windows 10 64 bits

Processeur Intel Core i5 à 3,3 GHz ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz

8 Go de RAM

50 Go d’espace disque libre

NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 Go), GTX 1060 (3 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 280 (3 Go), AMD Radeon R9 290 (4 Go) ou RX 470 (4 Go)

Spécifications recommandées (1080p / 60 FPS / Haute qualité – Qualité moyenne)

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 480 (8 Go) (haute qualité)

Carte graphique NVIDIA GeForce 970 (4 Go) (qualité moyenne)

Spécifications recommandées (1440p / 60 FPS / Haute qualité visuelle)

Windows 7 / Windows 10 64 bits

Processeur Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 1800X

8 Go de RAM

50 Go d’espace disque libre

Carte graphique GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go)

Spécifications recommandées (2160p / 60 FPS / Configuration Ultra-Nightmare maximum) ou (1440p / 120 FPS / Configuration Ultra-Nightmare maximum)

Windows 7 / Windows 10 64 bits

Processeur Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 7 3700X

16 Go de RAM

50 Go d’espace disque libre

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 Go)

Bethesda a également publié une bande-annonce montrant comment notre personnage peut être personnalisé (DOOM Slayer). La principale collection DOOMicorn Slayer se compose du masque DOOMicorn Slayer, de plusieurs variantes, de certaines animations, d’une icône exclusive et d’une plaque et d’un titre exclusifs. Tout ce que vous devez faire pour collecter le butin est de lier votre compte Bethesda.net au compte Twitch Prime à tout moment entre le 20 mars et le 21 avril.

DOOM Eternal sera disponible le 20 mars pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et Google Stadia. Une version pour Nintendo Switch devrait également être publiée dans un avenir indéterminé. Nous allons jouer au maximum (au moins sur PC) et le cas échéant, nous publierons une analyse complète du jeu.