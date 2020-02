Bethesda retire presque tous ses jeux NVIDIA GeForce Now

Le bon début apparent de GeForce Now Il semble que cela ait conduit à une situation qui commence à aller à l’encontre de NVIDIA. Après qu’Activision Blizzard ait retiré ses jeux du service de streaming, il est maintenant Bethesda qui suit les étapes du premier pour obtenir la quasi-totalité de ses titres depuis la plateforme.

Comme nous l’avons dit lorsque NVIDIA GeForce Now est sorti de la version bêta, il a l’avantage de pouvoir ajouter des jeux déjà achetés sur d’autres plateformes, telles que Steam et Epic Games Store, mais les jeux eux-mêmes doivent avoir un support dans GeForce Now pour fonctionner, donc pour le moment, vous ne pouvez pas exécuter ceux de Rockstar, Electronic Arts et Capcom, entre autres.

Avec la récente En quittant Bethesda, les utilisateurs du service NVIDIA sont restés, selon Softpedia, uniquement avec Wolfenstein: Youngblood, puisque ce titre est compatible avec le lancer de rayons, tandis que Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Doom 2016, Everspace, Fallout 3, Fallout 76, Fallout: New Vegas, Prey, Quake Champions, Rage 2 , The Elder Scrolls Online: Elsweyr, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order et Wolfenstein: The Old Blood ont été retirés .

Lorsque Activision Blizzard a annoncé son départ de GeForce Now, NVIDIA a expliqué que c’était parce que l’accord qu’il avait avec ledit développeur ne couvrait que la phase bêta de la plate-forme, mais avec Bethesda «effrayé». il devient clair que les développeurs et les distributeurs veulent autre chose, et ça pourrait être de l’argent Comme l’a noté Softpedia.

Apparemment, de nombreux éditeurs et développeurs ne sont pas d’accord avec le fait que NVIDIA gagne de l’argent avec ses jeux sans rien obtenir en retour. Bien que les ventes aient pu augmenter depuis que GeForce Now fonctionne officiellement, il semble que beaucoup le considèrent réellement comme une menace pour leur entreprise, ce qui est logique si nous considérons qu’il ouvre la porte à la possibilité de jouer en streaming sans avoir à racheter le jeux.

Nous verrons si l’Activision Blizzard et Bethesda est laissée dans une anecdote ou est le début d’une tendance qui pourrait finir par mettre l’existence de GeForce Now dans les cordes, car une plate-forme de jeu vidéo sans bon catalogue a du mal à faire une tournée long.