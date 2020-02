Better Call Saul: 10 incohérences par rapport à Breaking Bad

Quand on parle de certaines des plus grandes émissions de l’histoire de la télévision, il va sans dire que Breaking Bad est définitivement classé en tête, sinon au sommet du divertissement. L’histoire de Walter White et Jesse Pinkman a conquis le monde de la culture pop par la tempête, avec des fans augmentant lentement au fil du temps jusqu’à la toute dernière saison où il semblait que tout le monde était monté à bord du train hype de cette excellente série. On aurait même pu dire que c’était vraiment le magnum opus de Vince Gilligan … jusqu’à ce que Better Call Saul arrive sur les ondes.

CONNEXES: Mieux appeler Saul: 10 connexions cachées pour rompre que vous avez manqué

Il était clair que Gilligan avait pris tout ce qu’il avait appris au cours de Breaking Bad et avait intégré tous les bons morceaux dans Better Call Saul, et ça se voit. Le rythme, la narration et les personnages ont tous un niveau de profondeur que Breaking Bad expérimentait toujours. La formule de la quasi-perfection est très palpable dans Better Call Saul, avec des fans presque salivants pour la cinquième saison à venir après un retard inattendu. Cependant, il y a une raison pour laquelle nous utilisons le terme de quasi-perfection – des incohérences narratives sont toujours présentes dans divers divertissements de forme longue, et Better Call Saul ne fait pas exception. Vince Gilligan est peut-être un génie … mais même les génies peuvent faire des erreurs à un moment donné. Voici 10 incohérences narratives dans Better Call Saul qui prouvent ce point.

10 Un meurtre de 2013 sur un journal du début des années 2000

Les problèmes de continuité sont une dizaine dans presque toutes les émissions de télévision, et cela est particulièrement vrai pour les séries avec préquels. Un tel problème peut être vu dans un épisode particulier de Better Call Saul, où un journal de 2002 a un article détaillant le meurtre d’Odin Lloyd en 2013 par Aaron Hernandez.

Ce n’est peut-être pas le délinquant le plus flagrant de la liste, mais cela mérite néanmoins une mention.

9 Utilisation du nouveau logo AT&T dans un spectacle du passé

Pour ceux qui ont joué à GTA V, regarder l’acteur de Trevor – Steven Ogg – dans Better Call Saul était définitivement un régal pour toutes les bonnes raisons. Cependant, sa présence était gâchée par un anachronisme stupide qui aurait certainement pu être évité.

Dans la scène où Mike frappe le personnage de Steven avec la crosse de son arme, on peut clairement voir le nouveau logo AT&T en arrière-plan. Ce logo a été créé en 2005, ce qui le rend quelque peu suspect d’être inclus dans un spectacle au début des années 2000, ce qui soulève certainement certaines préoccupations.

8 Quand Saul a-t-il obtenu une maîtrise ès arts en science politique en 1984?

Dans Breaking Bad, l’un des diplômes obtenus par Saul comprend un Master Of Arts In Political Science de l’Université des Samoa américaines, datant de 1984. Cependant, étant donné les événements présentés dans Better Call Saul, il est assez évident que le nom “Saul” n’a jamais existé pendant le temps que Jimmy a étudié dans cette faculté de droit.

La seule explication qui ait un sens est que Jimmy a forgé ce degré après avoir adopté l’identité de Saul Goodman.

7 Hector n’était-il pas censé être en prison pendant 17 ans?

Hector Salamanque est l’un des meilleurs personnages de Better Call Saul. Il ne devrait pas non plus être dans la série, pour commencer, étant donné son histoire supposée.

CONNEXES: Breaking Bad: 5 sous-intrigues qui ont été parfaitement emballées (et 5 qui ne l’ont pas été)

Dans Breaking Bad, il est explicitement mentionné que Hector a été en prison pendant 17 ans à peu près à la même époque que Better Call Saul. Le fait qu’il soit dépeint comme un homme libre contredit directement ce fait.

6 Mike Ehrmantraut semble plus âgé dans la préquelle

Celui-ci est assez explicite – et c’est compréhensible – donc nous n’entrerons pas dans les détails majeurs ici.

Pour la plupart, tous les acteurs de Breaking Bad peuvent passer pour des versions plus jeunes d’eux-mêmes. La seule exception à cela est Mike Ehrmantraut – Jonathan Banks n’a pas vieilli gracieusement, et cela se voit dans Better Call Saul.

5 Saul n’a jamais mentionné sa rencontre avec Tuco

Les rencontres avec Tuco Salamanca dans Breaking Bad et Better Call Saul sont toutes les deux emblématiques pour de nombreuses raisons.

Cependant, le fait que Jimmy ait rencontré Tuco avant de rencontrer Walter et Jesse est quelque peu suspect, d’autant plus qu’il n’y a jamais de conversation explicite sur la façon dont ces deux personnes ont survécu à leur rencontre avec ce fou absolu.

4 L’âge de la petite-fille de Mike est à débattre

L’une des plus grandes incohérences entre Better Call Saul et Breaking Bad est l’âge de Kaylee, la petite-fille de Mike. Si l’on en croit la chronologie, Kaylee a environ 3-4 ans dans la préquelle et dans ses 10 premières années dans Breaking Bad.

Cependant, dans Better Call Saul, Kaylee ne ressemble en rien à distance à un enfant de 3 ans. Le plus jeune peut l’étiqueter comme une enfant de 6 ans et même c’est un peu exagéré.

3 Il semble que Jimmy n’ait jamais été marié

Un trou d’intrigue si massif que Vince Gilligan en a lui-même discuté – les faits concernant les mariages apparents de Saul sont assez flous. Selon Saul Goodman lui-même dans Breaking Bad, il a été marié plusieurs fois et les deux mariages ont été des échecs.

Connexes: Mieux appeler Saul: 10 questions auxquelles la sixième et dernière saison doit répondre avant de se terminer

Cependant, dans Better Call Saul, rien n’indique que Saul ait été marié. La seule perspective de mariage présentée dans la série est Kim Wexler, ce qui est encore très improbable étant donné que …

2 Kim n’est jamais mentionnée dans Breaking Bad

Pour quelqu’un qui a joué un rôle si important dans la définition de Jimmy en tant que personnage, il est particulièrement vexant de voir que Kim Wexler n’a jamais été mentionnée une seule fois dans Breaking Bad.

Si ce manque de mentions est censé être un moyen pour Saul de faire face à sa perte ou quelque chose dans le même sens, alors cela pourrait être passable. Cependant, cette absence totale de présence s’applique à un autre personnage de Better Call Saul …

1 Chuck n’est jamais mentionné dans Breaking Bad

Comme c’est le cas avec Kim, Charles McGill est également notablement absent dans les procédures de Breaking Bad, avec un aperçu de Jimmy sur ce frère aîné qui était une présence si définitive dans sa vie.

L’explication des omissions de Chuck et Kim est à la fois évidente et décevante – ces personnages n’existaient même pas avant la création de Better Call Saul. L’absence de la présence de ces deux personnages dans Breaking Bad est compréhensible dans une certaine mesure … mais c’est aussi un peu nul, si nous sommes totalement francs à ce sujet.

SUIVANT: 15 pires trous de terrain que vous avez manqué en vous brisant