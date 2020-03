Better Call Saul fait enfin référence à Breaking Bad’s Lalo Scene

Tu ferais mieux d’appeler Saul fait enfin une référence directe à la scène Lalo de Breaking Bad. La séquence désormais célèbre se produit dans Breaking Bad saison 2, lorsque Walter White et Jesse Pinkman kidnappent Saul Goodman pour le forcer à devenir leur avocat. Saul est absolument pétrifié d’avoir été capturé par les associés de Lalo, devenu soulagé de découvrir que Walt et Jesse n’ont jamais entendu parler du dangereux membre du cartel. Ce qui était autrefois un peu de dialogue jetable pour fournir des ombres supplémentaires au personnage de Saul s’est transformé en tremplin pour toute une histoire dans Better Call Saul saison 5. Avec Lalo maintenant un habitué de la série, les fans en apprennent plus sur son histoire avec Jimmy McGill.

Dans “Wexler v. Goodman” de la semaine dernière, Lalo a été arrêté grâce au travail de Mike. Étant en détention, il est rapidement apparu qu’il aurait besoin d’une représentation juridique, et Jimmy serait très probablement son avocat. Au début du “JMM” de cette semaine, Jimmy est appelé (par Nacho) pour être le conseil de Lalo et les deux ont une réunion pour discuter des différentes options sur la table. C’est ici que Better Call Saul fait un clin d’œil subtil à la scène Breaking Bad susmentionnée.

Au cours de la conversation de Jimmy et Lalo, Lalo dit qu’il n’est pas intéressé à conclure un plaidoyer ou à aller en jugement. Il veut sortir sous caution. Compte tenu de la gravité des accusations portées contre Lalo (y compris le meurtre), Jimmy estime que cela sera impossible. En réponse, Lalo demande à Jimmy – d’abord en espagnol puis en anglais – s’il veut être un ami du cartel. Le message est clair. Jimmy ferait mieux de trouver un moyen de mettre Lalo en liberté sous caution, sinon il ne sera pas un “ami du cartel”.

Cette phrase, «ami du cartel», a été entendue pour la première fois dans Breaking Bad. Alors que Saul plaide pour sa vie, il dit frénétiquement en espagnol qu’il a “toujours été un ami du cartel”. Les fans savent maintenant qu’il répétait intentionnellement quelque chose que Lalo lui avait dit plusieurs années plus tôt dans le but de se sortir des ennuis. C’est un lien cool entre les deux spectacles et une autre illustration de la façon dont l’équipe créative comble le fossé entre eux d’une manière qui ne semble pas si évidente à la surface. Ce n’est pas quelque chose qui pourrait cyniquement être rejeté comme un service de fans vide, mais cela en fait encore assez pour susciter des souvenirs de Breaking Bad et de cette scène de Lalo en particulier. La ligne fonctionne dans le contexte de l’épisode Better Call Saul lui-même (soulignant le danger que Jimmy prend en prenant ce client) tout en permettant à ceux qui sont au courant de relier les points du plus grand univers.

“JMM” se termine avec une caution de 7 millions de dollars pour Lalo (grâce à des manigances classiques de Jimmy), et Lalo demande à Jimmy de récupérer l’argent. Il sera intéressant de voir comment ce fil progresse au cours des quelques épisodes restants de la saison et s’il a d’autres liens avec cette séquence Breaking Bad. Le fait que “l’ami du cartel” se répète par rapport à la caution de Lalo pourrait signifier que c’est pourquoi Jimmy et Lalo se sont brouillés. Bien sûr, il y a une sixième et dernière saison de Better Call Saul à venir, donc c’est peut-être quelque chose qui sera résolu beaucoup plus tard.

