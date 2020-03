Better Call Saul révèle comment Jimmy s’implique avec Gus & Salamancas

Cet article contient SPOILERS for Better Call Saul

Tu ferais mieux d’appeler Saul révèle comment Jimmy McGill s’implique avec Gus Fring et le cartel de Salamanque. Sauf pour le moment où Jimmy et Nacho se sont brièvement croisés dans la saison 1, Better Call Saul a largement séparé Jimmy du scénario du cartel. Cependant, les fans de Breaking Bad de longue date savaient qu’à un moment donné du spin-off, ces récits parallèles étaient destinés à se croiser. L’épisode Breaking Bad de la saison 2 “Better Call Saul” comprend une brève référence à Lalo Salamanca, le personnage joué par Tony Dalton. Lalo était un joueur de soutien dans Better Call Saul saison 4, mais a été promu en série régulière cette année.

L’épisode Better Call Saul de la semaine dernière “50% de réduction” s’est terminé avec Jimmy récupéré par Nacho alors qu’il marchait sur le trottoir. À contrecœur dans la voiture (pas qu’il avait beaucoup de choix), Jimmy a été chassé quelque part, et “The Guy For This” de cette semaine a repris le fil. Enfin, Better Call Saul plonge enfin dans l’histoire compliquée de Jimmy avec les Salamancas.

Les téléspectateurs peuvent se rappeler dans “50% de réduction”, Krazy-8 a été arrêté. C’est là que Jimmy entre en jeu. Comme la plupart auraient pu le prévoir, Lalo veut que Jimmy (ou plutôt Saul Goodman) représente Krazy-8, mais il y a un hic. Méfiant de ce que Krazy-8 pourrait dire aux autorités, Lalo concocte un script que Saul doit remettre à Krazy-8, relayant des informations apparemment précises sur le cartel à la DEA. Avec cela, Saul négocie un accord avec Hank Schrader et Steve Gomez où Krazy-8 devient l’informateur confidentiel de la DEA. Dans une conversation ultérieure avec Lalo, Jimmy / Saul exprime sa préoccupation quant à qui il vient de s’installer, mais Lalo le balaie. Lorsque Jimmy essaie d’en faire un incident unique, Lalo n’a rien de tout cela et dit à l’avocat: “Vous prendrez du temps” si le cartel a encore besoin de ses services.

Ce que Jimmy ignore, c’est toute l’étendue du plan de Lalo. Le script que Lalo a écrit pour Krazy-8 est un jeu de puissance pour prendre le dessus sur Gus au sein du cartel; il révèle les emplacements réels des zones de chute morte de Fring afin que la DEA puisse saisir son argent. Lalo soupçonne que si Gus cesse de rapporter de l’argent, il perdra la faveur de Don Eladio et Juan Bolsa, permettant à Lalo de monter dans l’échelle alors que Gus est éliminé. Pour en revenir à la saison 4, Lalo est extrêmement méfiant à l’égard de Gus et de ce qui s’est passé avec le constructeur allemand Werner Ziegler – au point où Gus a dû suspendre le superlab de méthamphétamine pour le moment. Quiconque suit la franchise Breaking Bad depuis un certain temps connaît l’intense rivalité de Fring avec la famille Salamanca, et il est fascinant de voir cette dynamique se dérouler au cours de Better Call Saul. Le dernier coup de Lalo ouvre la voie à un drame convaincant à mesure que la saison 5 progresse.

Bien sûr, Gus sait ce qui s’est passé concernant les gouttes mortes (Nacho dit à Fring). Lorsque Gus demande les noms des agents de la DEA, Nacho l’informe que seul “l’avocat” sait, ce qui soulève des questions si Gus recherchera Saul pour ses propres raisons dans un épisode ultérieur. Plus intéressant encore, le fait que Gus choisisse de garder ses gouttes mortes telles qu’elles sont, sacrifiant volontiers une grosse somme d’argent du cartel. Gus est célèbre pour ses plans et pour garder une longueur d’avance sur la compétition, il sera donc fascinant de voir quelle est sa fin de jeu ultime ici. À court terme, laisser les gouttes mortes donner à Lalo l’impression que personne n’a parlé à Gus, mais il y a probablement autre chose en jeu ici.

Tu ferais mieux d’appeler Saul diffusé le lundi sur AMC.

