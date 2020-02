Better Call Saul Saison 5 soutient la théorie de la sexualité de Gus Fring

La plaisanterie de Lalo sur Gus Fring dans un récent épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul peut avoir été une référence à une théorie de longue date de Breaking Bad sur la sexualité de Gus. La saison 5 de Better Call Saul a démarré et a déjà parcouru beaucoup de terrain en termes de rapprochement du spectacle avec les événements de Breaking Bad. En plus de se rapprocher chronologiquement, Better Call Saul développe également ses personnages pour devenir les personnes que nous connaissons et aimons (détester) lorsqu’ils se heurtent à Walter White.

L’un des moments les plus évoqués de la saison 3 de Better Call Saul a été l’introduction du seigneur de la drogue / propriétaire du restaurant de poulet Gustavo “Gus” Fring, un homme d’affaires impitoyable et un ennemi majeur de Walter White qui a été le principal antagoniste pendant plusieurs saisons. de Breaking Bad. Parce que les fans savent déjà ce qui arrive à Gus, Better Call Saul passe plus de temps à développer sa trame de fond et les événements qui l’ont conduit à devenir un acteur clé dans l’industrie de la drogue – et un épisode récent a fait référence à une théorie sur Gus qui flotte depuis des années.

Dans Breaking Bad saison 4 épisode 8 “Hermanos”, il a été révélé que Gus Fring avait un partenaire commercial nommé Max Arciniega, avec qui il était incroyablement proche. Les deux fondent ensemble Los Pollos Hermanos et entrent également en couple avec le cartel. Cependant, après avoir offensé involontairement Don Eladio, Max a été assassiné par Hector Salamanque, juste devant un Gus horrifié. À partir de ce moment, Gus a consacré sa vie à venger la mort de Max, et sa poursuite résolue de la justice a amené certains fans à spéculer que Gus et Max avaient peut-être une relation amoureuse et étaient plus que de simples partenaires commerciaux.

Bien qu’il n’y ait jamais eu de confirmation explicite de la nature de leur relation, la question de la sexualité de Gus est souvent soulevée par la série, mais une sage de Lalo Salamanca dans la première de Better Call Saul saison 5 “Magic Man” peut avoir une réponse pour les fans. Lors d’un échange avec Juan Bolsa, Lalo explique qu’il garde un œil sur Gus parce qu’il croit qu’il veut se venger d’Hector pour avoir tué son “petit ami”.

Lalo utilise le monde sur un ton humoristique, ce qui peut indiquer qu’il fait une blague au lieu de commenter la nature de la relation de Gus et Max, mais la ligne est toujours la plus proche, Breaking Bad ou Better Call Saul est venu à l’adresse directe la spéculation sur la sexualité de Gus. Bien que Lalo plaisantait ou soit sérieux dépend de l’interprétation du spectateur, révéler que Max et Gus étaient dans une relation amoureuse serait une autre façon pour Better Call Saul de profiter de sa chronologie pour aller plus en profondeur. avec des personnages établis de l’univers Breaking Bad.

Pour étayer cette théorie, le titre de Tu ferais mieux d’appeler Saul l’épisode 5 de la saison 5 est “Dedicado a Max”, qui est l’espagnol pour “Dedicated to Max”. Cela semblerait être une autre référence à Max Arciniega et pourrait être une indication que Gus fait un geste contre la famille Salamanque pour finalement tenter de rendre justice pour son partenaire décédé. Bien sûr, les fans de Breaking Bad savent que Hector et Gus rencontrent leur disparition dans l’épisode emblématique “Face Off”, donc seul le temps dira ce qui se passe dans “Dedicado a Max”.

