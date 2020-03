Better Call Saul Theory: La saison 5, l’épisode 5 était censée ramener Kuby

L’enquêteur privé Kim (Rhea Seehorn) et Jimmy (Bob Odenkirk) embauchés dans la saison 5, épisode 5 de Tu ferais mieux d’appeler Saul a fini par être joué par Steven Ogg, mais l’épisode aurait pu être prévu pour le retour de Bill Burr’s Kuby. Avec la réintroduction de Hank (Dean Norris) et Gomez (Steven Michael Quezada), Better Call Saul saison 5 a plus de personnages Breaking Bad originaux que jamais auparavant. Des personnages majeurs comme Mike (Jonathan Banks) et Gus (Giancarlo Esposito) aux petits joueurs comme Francesca (Tina Parker) et Huell (Lavell Crawford), il semble que n’importe qui pourrait se retrouver dans un futur épisode.

Dans la saison 5, épisode 5, “Dedicado a Max”, Kim et Jimmy se sont tournés vers un enquêteur privé pour les aider à déterrer de la saleté sur l’un des clients de Kim, Kevin Wachtell (Rex Linn), dans le but de l’empêcher de construire un succursale de la banque Mesa Verde sur la terre d’un vieil homme têtu vivant dans le désert du Nouveau-Mexique. Bien que Kim soit initialement sceptique, Jimmy la convainc de s’engager sur un chemin moins propre, et ils demandent l’aide de Sobchack de Steven Ogg, qui a été vu pour la dernière fois dans l’émission se faisant battre par Mike lors de la première saison.

Cependant, il existe des preuves que Sobchack n’a peut-être pas été le choix initial de l’œil privé auquel Kim et Jimmy sont allés chercher de l’aide. Il est possible que le plan original était que l’enquêteur privé soit Kuby, le personnage de Bill Burr de Breaking Bad, qui pourrait souvent être trouvé en train de travailler avec Huell pour faire le sale boulot de Saul Goodman. D’après une conversation sur le podcast Better Call Saul Insider et une vieille interview avec Burr lui-même, Kuby aurait pu être le personnage original vers lequel Jimmy s’est tourné.

Au cours d’une interview sur le Rich Eisen Show, Bill Burr a discuté de son personnage préféré des fans, Kuby, et a expliqué comment il devait initialement apparaître dans la saison 5. Selon Burr, il avait l’intention d’apparaître dans la série, mais quand une tragédie personnelle est venu, il a décidé de renoncer à son apparence et de passer du temps avec ses proches. Burr a également noté que c’était une situation malheureuse, car il attribue au co-créateur de Better Call Saul, Vince Gilligan, le démarrage de sa carrière d’acteur.

Burr a confirmé qu’il allait apparaître dans la saison 5, mais pourquoi l’épisode 5 serait-il le moment le plus approprié? Cette réponse provient d’une conversation tenue sur l’épisode de cette semaine du Better Call Saul Insider Podcast, au cours de laquelle les membres de l’équipe discutent de faits peu connus et de détails en coulisse sur chaque épisode. Sur le podcast sur “Dedicado a Max”, l’équipe a donné des accessoires à l’écrivain de l’épisode, Heather Marion, pour avoir réécrit la scène avec Sobchack après que le choix initial pour le rôle ait échoué.

Le fait que Marion ait à l’origine écrit la scène pour un personnage différent, couplé à la conversation de Burr avec Rich Eisen au sujet de devoir abandonner une apparence, semble confirmer que Kuby était initialement prévu pour être l’œil privé vers lequel Kim et Jimmy se tournent pour obtenir de l’aide. ” Dedicado a Max. ” Bien que Kuby ne puisse pas apparaître cette saison, il y a toujours de l’espoir qu’il réapparaîtra dans un futur épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul.

