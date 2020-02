Better Call Saul transforme la ligne jetable en un complot de la saison 5

Tu ferais mieux d’appeler Saul la saison 5 transforme une ligne jetable de Breaking Bad et se transforme en un point principal de l’intrigue. Depuis ses débuts en 2015, l’émission dérivée a bien sûr présenté de nombreuses références à son programme parent. Cependant, l’un des atouts les plus forts de Better Call Saul est qu’il ne s’appuie jamais sur Breaking Bad hoche la tête comme une béquille; au lieu de cela, tous les œufs de Pâques sont intégrés de manière organique dans l’histoire, permettant à Better Call Saul de se tenir sur ses propres mérites tandis que les connexions plus importantes sont plus significatives et ont un impact. Il n’y a rien de tel qu’un service de fans bon marché à Albuquerque de Vince Gilligan. Il a fallu quatre saisons à Jimmy McGill pour achever sa transformation en Saul Goodman.

Mais avec Better Call Saul approchant de la fin de sa durée de vie (la sixième saison sera la dernière), les liens de Breaking Bad devront peut-être devenir plus évidents alors que Gilligan se prépare à la conclusion de Saul. La saison dernière, le chimiste Gale Boetticher est apparu à quelques reprises et a présenté une intrigue secondaire où Gus Fring a commencé la construction du célèbre super laboratoire de méthamphétamine. Better Call Saul a également vu l’arrivée du personnage de soutien Lalo, quelqu’un que les fans de Breaking Bad de longue date ont entendu pour la première fois il y a des années. Et maintenant, il semble que les téléspectateurs vont enfin apprendre l’histoire complète de l’histoire de Lalo.

Dans l’épisode bien intitulé Breaking Bad de la saison 2 “Better Call Saul”, il y a une scène où Walter White et Jesse Pinkman kidnappent Saul pour le menacer de prendre un pot-de-vin. Après avoir été capturé, Saul plaide pour sa vie, en disant: “Ce n’était pas moi, c’était Ignacio! C’est lui!” (une référence au personnage de Better Call Saul Nacho Varga, membre clé du cartel de Salamanque). Saul est soulagé d’apprendre que Walt et Jesse n’ont pas été envoyés par le mystérieux Lalo, ce qui suggère que les choses se sont passées de travers.

L’acteur de Lalo, Tony Dalton, a été promu à la série régulière pour la saison 5, ce qui signifie qu’il aura un rôle plus important cette fois-ci. Et puisque Saul et Nacho ont tous deux des liens avec Lalo, il y a lieu de croire que leurs chemins se croiseront à un moment donné dans un avenir proche. Dans la première de la saison 5 “Magic Man”, il est révélé que Lalo enquête sur l’activité du cartel, très méfiant de ce qui s’est passé avec Werner Ziegler dans la saison 4. Il est encore trop tôt pour dire avec certitude comment les choses vont se dérouler (et avec Gilligan à la roue, il y aura forcément quelques surprises en cours de route), mais cela prépare le terrain pour une saison intrigante et il sera intéressant de voir ce qui se passera. Lalo est sur le point de devenir un problème pour tous les principaux acteurs de Better Call Saul.

Une partie de ce qui fait Tu ferais mieux d’appeler Saul tellement amusant à regarder, même si les téléspectateurs savent que Saul finit par gérer un cinabre à Omaha, il est toujours en mesure de fournir un drame convaincant sur une base cohérente. Le public assume désormais la position assise dans l’horreur alors que deux trains sont sur le point d’entrer en collision. D’une manière très tordue Breaking Bad, la décision de Jimmy de pratiquer le droit en tant que Saul Goodman est admirable; il veut se réinventer et être sa propre personne pour échapper à l’ombre dominatrice de son frère. Mais comme tous les choix de cet univers, c’est celui qui a de graves conséquences dont Jimmy n’est pas encore au courant. Il est sur le point d’obtenir plus que ce qu’il avait jamais négocié, se retrouvant en affaires avec des membres du cartel. Il y a de fortes chances que Lalo veuille plus qu’un téléphone avec brûleur.

