Beyond Good & Evil 2 ne sort pas cette année non plus

Les fans de Beyond Good & Evil espérant pouvoir enfin jouer sa suite cette année vont à nouveau être déçus, Ubisoft ayant confirmé que Au-delà du bien et du mal 2 ne sortira pas en 2020. Récemment, Ubisoft a annoncé cinq matchs AAA prévus pour l’exercice 2020-2021, et Beyond Good & Evil 2 n’a pas fait la coupe.

Pour en revenir à la sortie du premier jeu, le réalisateur Michel Ancel a déclaré qu’il avait toujours prévu que Beyond Good & Evil serait une trilogie. Il a déclaré publiquement qu’un deuxième jeu était en développement dès 2008, mais les travaux sur l’itération actuelle de Beyond Good & Evil 2 semblaient commencer en 2016, lorsque des concepts et des rumeurs sur l’exclusivité de la plate-forme ont commencé à faire le tour. Le jeu a finalement fait ses débuts avec une bande-annonce cinématographique flashy à l’E3 2017, et une autre bande-annonce à l’E3 2018 a montré un peu plus sur le monde de Beyond Good & Evil 2, y compris le retour de Jade, le protagoniste du jeu original. Depuis lors, Ubisoft est resté silencieux sur le jeu, en montrant peu de choses publiquement et en ne livrant pas la bêta de Beyond Good & Evil 2 qui était autrefois prévue pour 2019.

Après ne pas avoir dit grand-chose sur le jeu pendant un certain temps, Ubisoft a récemment fait part de ses progrès, mais seulement pour dire qu’il ne sera pas sorti cette année. Comme le rapporte Gamesindustry.biz, Ubisoft a été demandé lors d’un appel de résultats si Beyond Good & Evil faisait partie des cinq jeux AAA prévus pour cet exercice, et le PDG Yves Guillemot a confirmé qu’il n’était pas dans les délais. Bien qu’il ne soit pas sorti cette année, il semble qu’Ubisoft travaille toujours dur sur la suite attendue. En octobre 2019, Ubisoft partageait des mises à jour sur les progrès de Beyond Good & Evil 2 sur sa page YouTube.

Alors que les joueurs n’auront pas la chance de jouer à Beyond Good & Evil 2 avant l’année prochaine au plus tôt, Ubisoft prévoit toujours de proposer de nombreux titres intéressants cette année. Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs Legion devraient tous sortir avant avril prochain, au début du prochain exercice. Il a également deux autres jeux en cours, qui devraient être les prochains jeux Assassin’s Creed et Far Cry.

Avec de nouvelles entrées dans plusieurs des plus grandes franchises d’Ubisoft qui sortiront cette année, 2021 pourrait laisser à l’éditeur un écart dans son calendrier suffisamment grand pour enfin s’adapter à Beyond Good & Evil 2. Cela mettrait sa sortie environ cinq ans après le début de la production, ce qui est une estimation assez raisonnable pour un titre AAA d’un studio comme Ubisoft. Si 2021 va réellement être l’année de Au-delà du bien et du mal 2, il ne devrait pas s’écouler longtemps avant qu’Ubisoft commence enfin à montrer plus que de brefs aperçus de la façon dont il se présente

