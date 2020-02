Bezos fait l’objet de critiques malgré un engagement climatique de 10 milliards de dollars; Seattle accolades pour The Big One; et plus – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

Frontline de PBS a dressé le portrait de l’empire amazonien et brossé un tableau compliqué d’une ambition implacable. Frontline a passé un an à examiner l’impact d’Amazon sur le commerce, la technologie et la société, et a obtenu des entretiens avec plusieurs cadres actuels et anciens employés. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, ne s’est cependant pas assis pour une interview. Bien que le documentaire n’ait pas couvert beaucoup de terrain nouveau, il a fourni un récit saisissant, mettant en évidence de nouvelles voix et perspectives.

En parlant de Bezos, il a fait grand bruit cette semaine en annonçant son intention de faire un don de 10 milliards de dollars à des organisations à but non lucratif luttant contre le changement climatique. Nous discutons du Bezos Earth Fund et de la réaction des experts en philanthropie et en changement climatique. De plus, le sénateur Bernie Sanders fait un saut dans les fortunes technologiques lors d’un arrêt de campagne dans la région de Seattle.

Enfin, nous avons rencontré notre geek spatial et scientifique résident, Alan Boyle, pour discuter du méga-tremblement de terre qui devrait frapper la région de Seattle. Boyle nous a également expliqué comment les technologues pensent de ce qui arrive à nos restes – physiques et numériques – après notre mort.

Avec Taylor Soper et Alan Boyle de .. Montage et production audio par Curt Milton. Musique de Daniel L.K. Caldwell.