Bibliothèque d’instruments gratuite: Explorer les LABS de Spitfire Audio

Spitfire Audio, une société britannique fabriquant des équipements de production virtuelle stellaires depuis 2007 environ, a enregistré plus de 3 millions de téléchargements de sa bibliothèque d’instruments gratuite, LABS. Le plug-in dédié DAW agnostic abrite une série d’instruments d’échantillonnage pour les musiciens utilisant Logic Pro X ou n’importe quelle autre plate-forme. Récemment, en ajoutant un tout nouvel instrument «Wurli» inspiré des années 60 à sa bibliothèque grandissante, nous avons pensé qu’il était temps de plonger dans cette ressource d’instruments virtuels entièrement gratuite.

Spitfire Audio LABS

Brièvement mentionné dans notre tour d’horizon des logiciels gratuits et à prix réduit pour les musiciens en auto-isolement, LABS de Spitfire est une bibliothèque d’instruments gratuite qui devrait être sur le radar de chaque musicien.

Lancé initialement à la mi-2018, Spitfire a ajouté à sa gamme d’instruments d’échantillonnage professionnel parfois assez haut de gamme avec une paire d’instruments LABS pour piano et cordes gratuits. Depuis ce temps, la collection s’est développée à 14 instruments, dont le dernier est un Wurlitzer de style vintage qui a été ajouté à la fin du mois dernier. Tous les instruments téléchargeables individuellement (chacun avec ses propres préréglages de bundle) se chargent dans le plug-in LABS dédié qui est disponible en plusieurs formats: VST2, VST3, AAX et AU.

Bibliothèque d’instruments GRATUITE:

Bien que basique et pertinent, LABS propose une bibliothèque d’instruments gratuite allant des agrafes quotidiennes enregistrées de manière impeccable, des Wurlitzers de mauvaise humeur et des pianos traités au feutre au duo de cor particulièrement créatif, “Trumpet Fields” et les textures sonores échantillonnées de “OPIA”. Il y en a bien plus que cela – qui sonnent aussi bien que la dernière – de diverses collections de cordes à un instrument d’échantillonneur de boîte à musique qui a été fabriqué et interprété par Hannah Peel et présenté sur sa partition pour Game of Thrones de HBO: The Last Watch :

Écoutez et téléchargez LABS Music Box ici. Découvrez les sons envoûtants de deux boîtes à musique… l’une faite à la main en imprimant des annotations sur du papier avec un perforateur, le son du papier roulant à travers la boîte ajoutant une belle texture; l’autre échantillonné au Spitfire Studios au sommet d’un piano, pour une résonance supplémentaire.

Interface LABS:

Jetons un coup d’œil à l’interface LABS ici.

L’expression (le curseur vertical le plus à gauche) est comme un contrôle de volume qui fonctionne à l’intérieur et indépendamment du contrôle de volume principal dans le coin supérieur droit de l’interface. C’est un peu comme un contrôle d’expression MIDI idéal pour l’automatisation de la dynamique, etc.

Juste à droite, vous trouverez le curseur vertical Dynamics. Il permet un fondu en douceur entre les couches de vitesse enregistrées du son, de doux et moelleux à plus fort et plus agressif. Mais il peut sembler que vous obtenez des variables encore plus intéressantes de celui-ci en fonction de l’instrument / preset que vous avez chargé.

Et enfin la grande commande multifonction ronde. Celui-ci change sa fonctionnalité en fonction de l’instrument chargé et du mode sélectionné. Frappez le cercle le plus à l’intérieur pour révéler les commandes supplémentaires de mise en forme du son de l’instrument chargé. Cela peut varier de votre ensemble standard de fonctions d’enveloppe (attaque, déclin, sustain, relâchement) à la quantité de réverbération, ou le paramètre «Variation» offrant une personnalisation supplémentaire du preset chargé.

Tous les paramètres de l’interface peuvent être automatisés dans votre DAW (y compris le contrôle indépendant de chaque paramètre disponible sur le bouton multifonction).

Et plus:

Dans l’ensemble, il s’agit d’une bibliothèque d’instruments gratuits, en constante expansion et sans cesse renouvelée, avec des équipements de sondage fantastiques que chaque musicien avec un ordinateur devrait probablement consulter dès maintenant, ou du moins parcourir. LABS propose ce que je décris comme une interface merveilleusement simple qui est en fait plus polyvalente qu’elle ne devrait l’être à première vue et à ce prix. Je suppose que vous pouvez considérer cela comme un examen, mais il est vraiment difficile de trouver quoi que ce soit de mauvais à dire à propos d’un fabricant d’instruments virtuels professionnel de premier plan offrant du contenu comme celui-ci à personne pour rien, surtout à un moment comme celui-ci. Considérez donc cela plus comme un PSA, puis allez simplement marquer des instruments gratuits. Je pourrais très bien avoir payé pour certains / la plupart de ces derniers de toute façon.

Tout ce dont vous avez besoin pour accéder à LABS est l’application audio Spitfire. Appuyez simplement sur le AVOIR bouton sur l’un des instruments de cette page “et vous serez guidé à travers le processus.”

Et assurez-vous de nous faire savoir si vous avez trouvé des joyaux particulièrement intéressants ou surprenants de la bibliothèque LABS dans les commentaires ci-dessous.

Vous trouverez ici beaucoup plus de plugs gratuits et à prix réduit dans notre collection de collés à la maison, y compris des FX, des packs de boucles, des plugs VHS étranges, des synthés, etc. Voici notre examen du nouvel instrument EastWest Hollywood Backup Singers, ainsi que tout ce que vous devez savoir sur la possible version inédite de Logic Pro X. Ensuite, rendez-vous sur 9to5Toys pour tous les logiciels, médias, offres de divertissement et cadeaux que vous aurez jamais avoir besoin.

