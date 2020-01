bientôt en vente et performances de haut niveau

La nouvelle tablette est enfin prête à entrer sur le marché mondial CHUWI Hi10 X. L’appareil est équipé d’un processeur Gemini Lake N4100Hi10X, va améliorer considérablement les performances par rapport au modèle précédent. Tout cela grâce à la combinaison à l’intérieur de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire, garantissant ainsi une utilisation valide à la fois au travail et à la maison.

Comme prévu, il est équipé d’un processeur Intel N4100 avec un processus de production de 14 nm et est capable d’atteindre i 2,4 GHz. Le nouveau Hi10X devient ainsi un produit qui peut être utilisé dans différents scénarios et à différentes fins. Il peut décoder la vidéo 4K grâce à la présence d’une carte graphique, le UHD Graphics 600 de la neuvième génération.

Les performances globales sont améliorées de 100% par rapport à l’ancien Atom Z8350. Non seulement les performances à améliorer, en fait, la consommation d’énergie devient également extrêmement réduite. Ces caractéristiques font donc du Hi10X le meilleur choix pour les utilisateurs à la recherche d’une tablette pratique et peu coûteuse.

CHUWI lance sa nouvelle tablette avec des performances encore meilleures

Le Hi10 X peut effectuer plusieurs processus multitâches avec des performances maximales. De plus, la mémoire interne peut être augmentée via microSD jusqu’à 128 Go. Selon certaines analyses, le processeur Intel N4100 atteint un score de thread unique de 126,3 points et un score multi-thread de 486,9 points représentant environ le double de celui de l’Atom Z8350.

La plateforme Geekbench confirme également que les scores Intel N4100 sont deux fois supérieurs à ceux de l’Atom Z8350, touchant un score single-core de 1730, un score multi-core de 5244 et un score openCL de 12500. Selon ce que nous avons signalé jusqu’à présent, nous pouvons voir comment la nouvelle tablette de la maison chinoise s’est améliorée dans divers aspects tels que le stockage et surtout les performances, permettant une utilisation beaucoup plus large.

Les autres caractéristiques incluent la présence d’un Écran IPS FHD de 10,1 pouces, deux ports USB Type-C, un corps tout en métal et d’autres fonctionnalités déjà appréciées sur le Hi10, rendant le nouveau modèle encore plus attrayant. Pour en savoir plus d’informations, vous pouvez vous connecter au site en cliquant sur ce lien.