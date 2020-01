bientôt le modèle Tesla Cybertruck

Comme toujours Lego ne manque pas de bonnes opportunités pour démontrer la polyvalence de ses produits, variés et espacés dans chaque type d’entreprise lorsqu’il s’agit de modèles construits avec les briques les plus célèbres au monde. Nous avons déjà parlé de l’initiative Idées Lego qui prévoit de lancer les modèles proposés et conçus par des utilisateurs passionnés sur le marché, à condition qu’il atteigne un nombre minimum de votes pouvant le mettre en production.

Que savons-nous du futur modèle Cybertruck

Après le dernier génie conception du modèle de la Station spatiale internationale lancé en orbite, Lego se montre également capable de suivre la technologie. Le projet Tesla Cybertruck prendra probablement vie après avoir reçu plus de 10 000 votes d’utilisateurs passionnés. Il s’agit en fait du nombre minimum de votes qu’un projet doit recevoir pour être ensuite examiné et mis en production.

Le nom d’art du fabricant de ce modèle miniature du Cybertruck est BrickinNick qu’après avoir reçu plus de 1000 consentements en 3 jours, s’apprêtait à construire le modèle en question pour présenter le projet dans un streaming en direct de 24 heures sur Twitch! Le garçon est un grand fan du style Lego et cyberpunk et de Tesla, un combo parfait pour fabriquer un tel mini véhicule tout-terrain. Les deux commentaires ont été positifs BrickinNick a alors décidé d’ajouter les deux miniatures d’Elon Musk à son projet (PDG de Tesla) et Franz von Holzhausen (Concepteur Tesla), ainsi qu’une version à l’échelle du CyberQuad. En attendant la confirmation officielle de l’entreprise, BrickinNick a quitté un tutoriel vidéo dans lequel il explique comment le construire!