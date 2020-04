bienvenue Microsoft 365, voici toutes les actualités

Il s’appelle Microsoft 365 et c’est le Forfait-productivité qui, jusqu’à il y a quelques heures, apparaissait sous le nom d’Office 365. Le changement n’apporte pas de grandes nouvelles, sauf nouveaux outils et fonctionnalités mis à la disposition des utilisateurs. Quant aux abonnements disponibles pour la maison, les formules sont les suivantes:

Famille Microsoft 365 (anciennement Office 365 Famille): jusqu’à 6 personnes. Comprend le application de productivité premium – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher – ainsi que les services Skype et OneDrive, et jusqu’à 6 To d’espace de stockage cloud (1 To pour chaque utilisateur), par prix de 99 euros par an.

Microsoft 365 personnel (anciennement Office 365 Personal): pour un seul utilisateur. Comprend des applications de productivité premium – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher – ainsi que des services Skype et OneDrive, et 1 To de stockage cloud, à prix de 69 euros par an.

Office Famille et Étudiant 2019: pour une seule personne. Comprend des outils de productivité essentiels, à savoir Word, Excel et PowerPoint, al prix unique de 149 euros.

Microsoft 365, les nouvelles fonctionnalités disponibles

Comme prévu, Microsoft 365 comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités très utile.

Microsoft Editor: il s’agit d’une extension pour les navigateurs Edge et Chrome qui fournit des conseils d’écriture, quel que soit le type de texte sur lequel vous travaillez.

Coach de présentation PowerPoint: utile pour ceux qui devront préparer une présentation en anglais. L’intelligence artificielle offre une rétroaction en temps réel sur le ton de l’utilisateur, fournit des suggestions grammaticales et, en général, le guide vers un formulation plus efficace du discours.

Contenu créatif Premium dans Office: offre un accès à plus de 8 000 images et 175 vidéos de la bibliothèque ., ainsi qu’à 300 nouvelles polices, 200 nouveaux modèles pour Word, Excel et PowerPoint et 2 800 nouvelles icônes.

Rencontrez maintenant: nouvelle fonctionnalité de Skype pour faire des appels de groupe jusqu’à 50 participants.

Pour ceux qui souhaitent s’abonner à un abonnement à Microsoft 365 ou plus d’informations, nous vous recommandons de consulter Microsoft Store.