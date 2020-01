Big W a continué de réduire le prix du Google Pixel 3 déjà réduit

Big W offre une offre incroyable sur le Google Pixel 3 sur sa boutique eBay, en essuyant un énorme 51% sur le prix de vente.

Le Pixel 3 est un téléphone de 5,5 pouces fiable et rapide, alimenté par le chipset Snapdragon 845 de Qualcomm et 4 Go de RAM. Par rapport aux autres téléphones mobiles du marché, la RAM du Pixel 3 est comparativement plus faible, cependant, c’est toujours un opérateur fluide.

Le Google Pixel 3 possède toujours l’un des appareils photo les plus impressionnants du marché, malgré le fait qu’il ne possède qu’un seul objectif 12,2 MP avec une ouverture f / 1,8 améliorée par un logiciel d’apprentissage automatique. Sur le devant, vous trouverez un appareil photo 8MP pour les selfies.

Certes, la durée de vie de la batterie est moyenne, mais vous pouvez charger rapidement le Pixel 3 avec une charge sans fil rapide. Il est également livré avec un adaptateur de charge rapide 18w dans la boîte.

Le Pixel 3 était déjà réduit de 600 $ AU, mais Big W a encore réduit ce prix. Entrez avec le code POOL3 à la caisse pour un rabais supplémentaire de 20 $ AU.

Google Pixel 3 (64 Go) | 579 AU $ (Prix ​​public conseillé 1199 $ AU; épargnez 620 $ AU)

