Bill et Melinda Gates achètent une maison en bord de mer près de San Diego pour 43 M $ – .

Bill et Melinda Gates à l’Université de Washington en 2017. (. Photo / Kevin Lisota)

Bill et Melinda Gates sont les acheteurs signalés d’un immeuble coûteux en bord de mer près de San Diego, en Californie, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

Le prix de 43 millions de dollars pour la maison de 5 800 pieds carrés à Del Mar, en Californie, est l’une des plus importantes transactions enregistrées dans la région, selon le Journal.

Le cofondateur et philanthrope milliardaire de Microsoft, ainsi que sa femme et cofondatrice de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle, ont acheté la maison à Madeleine Pickens, l’ancienne épouse du milliardaire texan T. Boone Pickens.

The Del Mar, Californie, maison, centre, identifié par le Wall Street Journal comme étant récemment acheté par Bill et Melinda Gates. (Capture d’écran Google Maps)

La maison de six chambres a une terrasse donnant sur la plage et une piscine, ainsi qu’un jacuzzi pour 10 personnes, selon le Journal, qui a cité une liste sur Realtor.com. La maison était sur le marché pour 48 millions de dollars et l’accord a été conclu fin mars, selon le rapport.

Les Gateses, dont la résidence principale se trouve sur le lac Washington à Medina, dans le Washington, ont déjà dépensé 18 millions de dollars pour un centre de formation de pur-sang de 229 acres à Rancho Santa Fe, à une courte distance en voiture au nord-est de la propriété de la plage Del Mar. La ferme équestre appartenait à la gourou de la perte de poids Jenny Craig.