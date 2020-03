Bill Gates appelle le gouvernement fédéral pour des tests COVID-19 désorganisés dans Reddit AMA – .

Bill Gates a répondu mercredi aux questions sur COVID-19 lors d’un AMA Reddit. (Photo Twitter / Bill Gates)

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, un philanthrope de premier plan sur la santé publique mondiale, a proposé mercredi des prévisions et des conseils pour faire face à la pandémie de COVID-19 lors d’un AMA Reddit. Il a exhorté tous ceux qui peuvent rester à la maison à le faire, appelant la distanciation sociale, “le seul modèle qui fonctionne.” Gates a également exhorté les gouvernements à organiser leurs efforts de test pour éviter une épidémie prolongée.

“Les tests aux États-Unis ne sont pas encore organisés”, a déclaré Gates. «Au cours des prochaines semaines, j’espère que le gouvernement corrigera cela en ayant un site Web auquel vous pouvez vous rendre pour vous renseigner sur les tests à domicile et les kiosques. Les choses sont un peu confuses en ce moment. »

Gates prévoit une pandémie mondiale comme celle-ci depuis des années.

Le co-fondateur de Microsoft à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie a évoqué le potentiel de quelque chose comme le nouveau coronavirus qui a infecté près de 200 000 dans le monde et tué près de 8 000. Son TED Talk de 2015 intitulé «La prochaine épidémie? Nous ne sommes pas prêts »est largement diffusé en ligne, compte tenu de l’impact de COVID-19 dans le monde.

Bien qu’il ne soit pas préparé, Gates a déclaré que les installations fermées en raison du virus pourraient rouvrir dans 6 à 10 semaines si une mise à distance et des tests sociaux généralisés étaient mis en œuvre.

La Fondation Bill et Melinda Gates a engagé jusqu’à 100 millions de dollars pour soutenir la réponse mondiale COVID-19. L’organisme à but non lucratif fournit 5 millions de dollars supplémentaires pour aider les responsables de l’État de Washington à faire face à la crise.

Le chef de la santé mondiale de la Fondation Gates, le Dr Trevor Mundel, et le conseiller scientifique en chef de la Gates, le Dr Niranjan Bose, ont également participé à l’AMA.

Continuez à lire les faits saillants des réponses de Gates aux questions soumises par les utilisateurs de Reddit.

Combien de temps cela durera-t-il?

Portes: Cela variera beaucoup selon les pays. La Chine voit très peu de cas maintenant parce que leurs tests et leur «fermeture» ont été très efficaces. Si un pays fait du bon travail avec les tests et les «fermetures», dans 6 à 10 semaines, il devrait voir très peu de cas et pouvoir rouvrir.

Qu’en est-il de la crise actuelle qui vous inquiète le plus? Qu’est-ce qui vous donne le plus d’espoir?

Portes: La phase actuelle compte de nombreux cas dans les pays riches. Avec les bonnes actions, y compris le test et l’éloignement social (que j’appelle «arrêter») dans les 2-3 mois, les pays riches auraient dû éviter des niveaux élevés d’infection. Je m’inquiète de tous les dommages économiques, mais encore pire sera de savoir comment cela affectera les pays en développement qui ne peuvent pas faire la distanciation sociale de la même manière que les pays riches et dont la capacité hospitalière est beaucoup plus faible.

Devrait-il y avoir un refuge national en place? Pourquoi ou pourquoi pas?

Portes: La plupart des gens peuvent s’abriter chez eux, mais pour ceux qui ne travaillent pas, il devrait y avoir un endroit où aller. Nous essayons de voir si nous pouvons envoyer des kits de test à des personnes à la maison afin qu’elles n’aient pas à sortir et que les tests parviennent aux personnes prioritaires. Les États-Unis ne sont toujours pas organisés sur les tests.

Y a-t-il une chance que le délai de 18 mois pour le développement d’un vaccin puisse être raccourci, et de combien?

Portes: c’est une excellente question. Il y a plus de 6 efforts différents en cours pour fabriquer un vaccin. Certains utilisent une nouvelle approche appelée ARN qui n’est pas prouvée. Nous devrons construire beaucoup de fabrication pour les différentes approches sachant que certaines d’entre elles ne fonctionneront pas. Nous aurons littéralement besoin de milliards de vaccins pour protéger le monde. Les vaccins doivent être testés pour s’assurer qu’ils sont sûrs et efficaces. Certains vaccins comme la grippe ne conviennent pas aux personnes âgées.

Les premiers vaccins que nous recevrons iront aux travailleurs de la santé et aux travailleurs critiques. Cela pourrait arriver avant 18 mois si tout se passe bien, mais nous et Fauci et d’autres faisons attention à ne pas le promettre lorsque nous ne sommes pas sûrs. Le travail avance à plein régime.

Je voudrais également demander la même chose, mais en ce qui concerne le calendrier d’un traitement efficace.

Portes: Une thérapeutique pourrait être disponible bien avant un vaccin. Idéalement, cela réduirait le nombre de personnes qui ont besoin de soins intensifs, y compris des respirateurs. La Fondation a organisé un accélérateur thérapeutique pour examiner toutes les idées les plus prometteuses et mettre en jeu toutes les capacités de l’industrie. J’espère donc que quelque chose en sortira. Ce pourrait être un anti-viral ou des anticorps ou autre chose.

Une idée qui est explorée est d’utiliser le sang (plasma) des personnes qui sont récupérées. Cela peut avoir des anticorps pour protéger les gens. Si cela fonctionne, ce serait le moyen le plus rapide de protéger les travailleurs de la santé et les patients atteints d’une maladie grave.

J’habite à Seattle, comme vous, et j’ai l’impression que nos tests n’ont pas augmenté. Notre nombre de cas confirmés commence à prendre du retard par rapport aux autres États. Que pensez-vous donne? Distanciation sociale effective ou manque de tests?

Portes: Aux États-Unis, les tests ne sont pas encore organisés. Dans les prochaines semaines, j’espère que le gouvernement corrigera cela en ayant un site Web sur lequel vous pouvez vous rendre pour vous renseigner sur les tests à domicile et les kiosques. Les choses sont un peu confuses en ce moment. À Seattle, l’U de W fournit des milliers de tests par jour, mais personne n’est connecté à un système de suivi national.

Chaque fois qu’il y a un test positif, il faut voir où comprendre la maladie et si nous devons renforcer la distanciation sociale. La Corée du Sud a fait un excellent travail à ce sujet, y compris la recherche de contacts numériques.

Pouvez-vous fournir des estimations de la proportion de la population mondiale qui pourrait être infectée?

Portes: Cela variera beaucoup selon les pays. Taïwan, Hong Kong et Singapour ont agi rapidement et auront très peu de cas. Jusqu’à présent, même la Chine restera à un faible niveau de sa population (moins de 0,01%). La Thaïlande est un autre exemple. Malheureusement, dans les pays pauvres, l’éloignement social est beaucoup plus difficile. Les gens vivent à proximité et doivent travailler pour obtenir leur nourriture, il pourrait donc y avoir des pays où le virus se propagerait largement.