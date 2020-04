Bill Gates décrit les 3 mesures que le gouvernement américain doit prendre “pour sauver des vies et remettre le pays au travail” – .

(Photo . / Todd Bishop)

Fermez le pays. Intensifiez les tests. Développer des traitements et un vaccin en utilisant des données.

Bill Gates a présenté un processus en trois étapes que le gouvernement américain doit suivre pour aider à freiner l’épidémie de COVID-19 qui pourrait tuer entre 100000 et 240 000 Américains, selon les estimations du gouvernement partagées mardi.

Le cofondateur de Microsoft et expert en santé mondiale a publié son plan proposé dans une chronique du Washington Post mardi après-midi. Gates a été de plus en plus franc ces derniers jours sur la nécessité de prendre des mesures plus agressives dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

“Il ne fait aucun doute que les États-Unis ont raté l’occasion de devancer le nouveau coronavirus”, a-t-il écrit. “Mais la fenêtre pour prendre des décisions importantes n’est pas fermée.”

Voici un récapitulatif de son plan:

Fermer: Permettre aux États de promulguer leurs propres mandats de distanciation sociale est une «recette du désastre» car les gens peuvent traverser les frontières de l’État et propager le virus, a écrit Gates. “Jusqu’à ce que le nombre de cas commence à baisser à travers l’Amérique – ce qui pourrait prendre 10 semaines ou plus – personne ne peut poursuivre ses activités comme d’habitude ou relâcher la fermeture”, a-t-il déclaré. “Toute confusion sur ce point ne fera qu’aggraver la souffrance économique, augmenter les chances de retour du virus et provoquer plus de décès.”

Essai: Gates a déclaré que davantage de tests devaient être disponibles et que les données résultantes devraient être agrégées “afin que nous puissions identifier rapidement des volontaires potentiels pour les essais cliniques et savoir avec confiance quand il est temps de revenir à la normale.” Il a dit qu’il devrait également y avoir des priorités claires pour qui sera testé, étant donné le manque de kits de test. Il a également cité l’auto-écouvillonnage développé par le Seattle Coronavirus Assessment Network soutenu par Gates comme exemple de méthode de test efficace.

Vaccin: Gates a déclaré qu’un vaccin peut être créé en moins de 18 mois avec une approche basée sur les données et des essais rapides. Le gouvernement fédéral devrait aider à construire des installations où les vaccins seront fabriqués, a-t-il déclaré.

Dans la colonne, Gates a également cité son Ted Talk 2015 dans lequel il a averti le monde d’une pandémie de type COVID-19.

«En 2015, j’ai exhorté les dirigeants mondiaux dans une conférence TED à se préparer à une pandémie de la même manière qu’ils se préparent à la guerre – en exécutant des simulations pour trouver les fissures dans le système», a écrit Gates. “Comme nous l’avons vu cette année, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je crois toujours que si nous prenons les bonnes décisions maintenant, sur la base de la science, des données et de l’expérience des professionnels de la santé, nous pouvons sauver des vies et remettre le pays au travail. »

Il y a maintenant près de 200 000 cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis, plus que n’importe quel autre pays dans le monde. Plus de 3 600 personnes sont mortes du virus, un nombre qui a triplé depuis jeudi matin, a rapporté le New York Times.

Lisez la colonne complète de Gates ici.