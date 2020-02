Bill Gates décrit les actions pour combattre le coronavirus maintenant ainsi que les crises futures – .

(Photo BigStock)

Alors que les gouvernements et les citoyens du monde entier se préparent et réagissent de manière variée aux différentes étapes de la pandémie de coronavirus, Bill Gates dit qu’il n’y a “pas de temps à perdre” et qu’un certain nombre de choses devraient se produire immédiatement pour faire face à la crise. Et des mesures doivent être prises pour être prêt pour la prochaine.

Dans un nouveau billet sur son blog GatesNotes – «Comment répondre à COVID-19» – le co-fondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire écrit que sauver des vies maintenant est évidemment le problème le plus urgent, mais l’amélioration de la façon dont le monde réagit à une épidémie a conséquences à long terme.

«Au cours de la semaine dernière, COVID-19 a commencé à se comporter un peu comme l’agent pathogène une fois au cours du siècle qui nous inquiète», a écrit Gates. «J’espère que ce n’est pas si mal, mais nous devons supposer que ce sera le cas jusqu’à ce que nous sachions le contraire.»

En décrivant les mesures que les gouvernements locaux, étatiques et nationaux devraient prendre dès maintenant, Gates a déclaré que les gouvernements donateurs devraient aider les pays à revenu faible et intermédiaire à se préparer et que les travaux sur les traitements et les vaccins devraient être accélérés.

Mais des changements systémiques plus importants sont nécessaires pour que la communauté mondiale puisse réagir «plus efficacement et plus efficacement lorsque la prochaine épidémie arrivera», a-t-il déclaré. Voici quelques points clés de Gates:

Il est essentiel d’aider les pays à revenu faible ou intermédiaire à renforcer leurs systèmes de soins de santé primaires.

Le monde doit investir dans la surveillance des maladies, y compris une base de données de cas qui est instantanément accessible aux organisations et règles pertinentes qui exigent des pays qu’ils partagent leurs informations.

Nous devons construire un système capable de développer des vaccins et des antiviraux sûrs et efficaces, de les faire approuver et de fournir des milliards de doses dans les quelques mois suivant la découverte d’un pathogène à évolution rapide.

Outre les solutions techniques, des efforts diplomatiques sont nécessaires pour favoriser la collaboration internationale et le partage des données.

Les budgets de ces efforts doivent être augmentés plusieurs fois.

Les gouvernements et l’industrie devront parvenir à un accord: pendant une pandémie, les vaccins et les antiviraux ne seront pas simplement vendus au plus offrant. Ils seront disponibles et abordables pour les personnes qui sont au cœur de l’épidémie et qui en ont le plus besoin.

Plus tôt ce mois-ci, la Fondation Bill & Melinda Gates a engagé jusqu’à 100 millions de dollars pour la réponse mondiale au coronavirus afin de renforcer les efforts de détection, d’isolement et de traitement; protéger les populations à risque; et développer des vaccins, des traitements et des diagnostics.