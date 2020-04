Bill Gates discutera de l’informatique et du coronavirus dans la salle de classe interactive “Code Break” de Code.org – .

Bill Gates, à gauche, et le fondateur de Code.org, Hadi Partovi. (Photos ., Code.org)

Code.org, l’organisation à but non lucratif dont le but est d’enseigner l’informatique à chaque enfant en Amérique, amène un invité particulièrement averti en informatique à “Code Break”, qu’il appelle la plus grande salle de classe interactive en direct du monde.

L’entrepreneur de Seattle et fondateur de Code.org, Hadi Partovi, accueillera le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, dans le flux vidéo d’une heure le mercredi 22 avril.

Un mélange d’inspiration, de communauté et d’informatique, a déclaré Partovi lors de la participation de Gates, le plan consiste à combiner une discussion sur la pandémie de COVID-19 avec une leçon d’informatique, se connectant au travail philanthropique de Gates à la Fondation Bill et Melinda Gates. .

“Bill se livrera à une séance de questions-réponses avec les étudiants, et en fait, nous allons permettre aux étudiants de soumettre des questions à l’avance pour que Bill réponde”, a déclaré Partovi. “La leçon elle-même enseignera (à un niveau très basique de codage) comment simuler la propagation d’un virus et comment utiliser l’analyse des données pour créer une application qui vous fournira des statistiques locales sur la pandémie.”

Les invités précédents de Code Break comprenaient l’acteur Hill Harper; l’actrice Lyndsey Scott et l’entrepreneur Mark Cuban; et l’acteur et investisseur Ashton Kutcher et l’expert en cybersécurité Mia Gil Epner.

Partovi a dit qu’il a eu la chance d’avoir le soutien de ces gens et qu’il n’a pas été facile de débarquer Gates en tant qu’invité. Mais il a appelé cela un «moment unique», quand «absolument tout le monde est à la maison et fait face à cette pandémie, et il veut aider».

Et il a dit que les moments personnels étaient vraiment spéciaux, prenant des leçons bien au-delà de l’apprentissage de l’informatique. Harper a amené son fils en classe, par exemple, et Kutcher a offert un message inspirant sur le fait que le succès n’est pas une question de génie, mais de persévérance et de dur labeur. Et cubain a encouragé les étudiants à passer ce temps à apprendre une toute nouvelle compétence de vie.

PRÉCÉDEMMENT: Le pape François utilise la puissance supérieure de la technologie et aide à écrire du code aux côtés du fondateur de Code.org

“De loin le plus surprenant a été quand un étudiant a demandé à Hill Harper l’importance croissante de l’informatique”, a déclaré Partovi. “Hill a attrapé son ordinateur portable et a amené tout le public dans sa douche pour montrer que sa douche avait un écran tactile, comme un exemple de la façon dont la technologie est partout.”

Dans ce qui est devenu l’un des efforts les plus viraux de Code.org, avec des écoles fermées et des étudiants partout dans le monde, le public Code Break est encouragé à interagir avec les sondages et à discuter et à apprendre l’informatique auprès d’un public mondial de plus de 10 000 étudiants en direct, de tous les horizons. Etat américain et aussi loin que l’Inde, le Ghana ou l’Argentine.

«Il y a 1 milliard d’élèves à la maison et les écoles sont fermées. La plupart n’ont pas de plan pour continuer à apprendre, et la plupart des écoles n’enseignent même pas l’informatique en premier lieu », a déclaré Partovi. «Pendant seulement une heure par semaine, nous pouvons aider à donner des cours aux élèves et les encourager à acquérir l’une des compétences de vie les plus importantes du 21e siècle.»

Tous les âges sont les bienvenus, par téléphone ou ordinateur, et pour participer à l’épisode Code Break, assurez-vous de télécharger Zoom au préalable. Ou vous pouvez regarder Code Break en direct sur YouTube à 10 h, heure du Pacifique, le 22 avril.