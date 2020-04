Bill Gates dit que le coronavirus modifiera à jamais le travail, mais l’école en face-à-face est «totalement irremplaçable» – .

Bill Gates lors d’un chat en direct sur LinkedIn mercredi. (Capture d’écran LinkedIn)

Le livre de 1995 de Bill Gates, «The Road Ahead», prévoyait la façon dont l’informatique personnelle et Internet changeraient tout dans la vie telle que nous la connaissions. Mercredi, le co-fondateur de Microsoft a été invité lors d’une séance de questions / réponses en direct sur LinkedIn si la pandémie de coronavirus allait changer à jamais notre fonctionnement et nos relations.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Dans une conversation “Ça marche” avec le rédacteur en chef de LinkedIn, Daniel Roth, Gates a déclaré que nous avons tous été forcés, d’une manière contre nature, de pousser les choses sous une forme numérique. Et même si sa prédiction est que certaines formes de travail ne pourront jamais revenir à la «normale», l’éducation est quelque chose qui devrait avoir lieu en personne.

«Il y a quelques choses, comme les voyages d’affaires, dont je doute qu’elles reviendront un jour. Il y aura toujours des voyages d’affaires, mais moins », a déclaré Gates. “Dans le cas du lycée, je pense que l’activité sociale – se faire des amis, passer du temps – que vous obtenez en y étant physiquement, c’est totalement irremplaçable.”

Gates a déclaré sur une base d’apprentissage pur, si une famille a un bon appareil et une bonne connexion Internet et un enseignant engagé, il est impressionnant de voir comment les gens saisissent l’occasion et font fonctionner les choses pour un sous-ensemble d’élèves qui apprennent à distance.

“Je pense, certainement pour K-12, nous voulons revenir à avoir ces enfants ensemble, apprendre à socialiser, passer du temps avec leurs amis”, a déclaré Gates. “Je suis optimiste … que nous récupérerons cela.”

Je pense que, certainement pour K-12, nous voulons revenir à avoir ces enfants ensemble, à apprendre à socialiser, à passer du temps avec leurs amis. Je suis optimiste… que nous récupérerons cela.

Gates a déclaré que les entreprises ont désormais la «permission» de prendre des rassemblements plus traditionnels dans un format virtuel, comme les assemblées des actionnaires. Et l’innovation dans les logiciels qui facilitent une telle interaction en ligne peut à certains égards être plus efficace et meilleure que ce qui existait auparavant – imaginez une salle d’audience ou une législature virtuelle, a-t-il déclaré.

Les commentaires de Gates font écho à ceux formulés par Chris Reykdal, surintendant de l’instruction publique de l’État de Washington, lors d’un point de presse lundi où il a été annoncé que les élèves de l’État ne retourneraient pas à l’école avant la fin de l’année scolaire en cours.

«Nous ne remplacerons jamais l’apprentissage en face à face; c’est le meilleur modèle pour tous ses supports complets », a déclaré Reykdal. “Mais en ce moment, c’est le moment de connecter chaque famille et de le voir autant comme un droit d’être connecté que de l’eau propre.”

Voici quelques autres faits saillants de la conversation des rédacteurs LinkedIn de Gates, que vous pouvez regarder en entier dans le lien au bas de cette histoire:

Décrite comme une personne optimiste réputée, Gates a été interrogé, maintenant que les États-Unis sont dans quelques semaines pour combattre COVID-19, comment les choses se déroulent. Les verrouillages fonctionnent-ils? En faisons-nous assez? “Ce scénario est le cauchemar dont je m’inquiétais”, a-t-il déclaré.

Gates a déclaré que d’ici la fin avril, les communautés qui ont commencé assez tôt, si elles ont fait du très bon travail, verront un plateau dans le nombre d’infections et de décès. «Mais le niveau d’ouverture sera encore beaucoup trop élevé et ces communautés auront besoin de quatre semaines supplémentaires avant que le nombre de cas ne soit si petit que vous pourrez les regarder et les contenir.»

Interrogé sur les pertes d’emplois et les dommages économiques et sur le retour à la «normale», Gates a répondu après environ 10 semaines de verrouillage extrême et une période d’ouverture et un éventuel «vaccin magique», nous reviendrons à la normale. Mais la demande sera modifiée pendant une plus longue période dans des secteurs comme les voyages, le tourisme et les restaurants.

Interrogé sur la raison pour laquelle certains États ont été plus lents que d’autres à demander des fermetures et à ordonner aux résidents de s’isoler, M. Gates a déclaré: “Ce n’est pas une erreur de ne pas que tout le pays prenne ces mesures extrêmes.”

Lors d’un chat vidéo dans lequel Zoom a été mentionné au moins une fois, Gates a réussi à mettre en place un plug pour un produit Microsoft. «Je suis à Seattle, je participe principalement à des réunions d’équipes», a-t-il déclaré au début de la conversation. “Ce groupe de produits a reçu beaucoup de commentaires de ma part.”