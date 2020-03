Bill Gates dit que les États-Unis ont été trop lents sur COVID-19, l’arrêt est désormais inévitable – .

Bill Gates a récemment pris la parole à Seattle. (Photo de fichier .)

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré mardi matin que les États-Unis avaient agi trop lentement et avaient raté leur chance d’éviter les ordres obligatoires de séjour à domicile pour faire face à la crise du COVID-19, affirmant que “tout le monde aurait dû prendre note en janvier” lorsque le premier cas a été détecté dans l’État de Washington.

“Il y a la période entre le moment où nous avons réalisé qu’elle transmettait et maintenant où nous aurions dû faire plus”, a déclaré Gates lors d’une discussion vidéo avec Chris Anderson de TED, une organisation à but non lucratif qui organise des discussions et des communautés en ligne.

«Il est très difficile de dire aux gens:« Hé, continuez à aller au restaurant, allez acheter de nouvelles maisons, ignorez cette pile de corps dans le coin, nous voulons que vous continuiez à dépenser, car il y a un politicien qui pense que la croissance du PIB est ce qui compte vraiment. », A déclaré Gates. “Il est très difficile de dire aux gens quand une épidémie se propage … qu’ils devraient aller de l’avant, sachant que leur activité propage cette maladie.”

“C’est désastreux pour l’économie, mais plus tôt vous le faites de manière difficile, plus vite vous pouvez le défaire et revenir à la normale”, a ajouté Gates.

Le président Trump a déclaré au cours de la dernière journée qu’il souhaitait réévaluer rapidement les fermetures à travers le pays pour réduire l’impact économique.

NOUS NE POUVONS PAS LAISSER LA CURE PLUS PIRE QUE LE PROBLÈME LUI-MÊME. À LA FIN DE LA PÉRIODE DE 15 JOURS, NOUS PRENDRONS UNE DÉCISION SUR LA FAÇON DONT NOUS VOULONS ALLER!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 mars 2020

Dans son discours mardi matin, Gates a reconnu que l’économie allait souffrir mais a déclaré qu ‘«il n’y a vraiment pas de terrain d’entente». Il a suggéré que nous maintenions un arrêt obligatoire de six à 10 semaines à travers le pays.

Philanthrope de premier plan sur la santé publique mondiale, Gates a préfiguré au cours de la dernière décennie quelque chose comme le nouveau coronavirus, qui a infecté 408 892 personnes dans le monde et tué 18 259 personnes. Son TED Talk de 2015 intitulé «La prochaine épidémie? Nous ne sommes pas prêts “a été vu plus de 16 millions de fois sur YouTube.

Le message clair est que nous n’avons pas le choix de maintenir cet isolement, et cela va continuer pendant un certain temps

La Fondation Bill et Melinda Gates a promis jusqu’à 100 millions de dollars pour lutter contre COVID-19 dans le monde. La fondation accorde également 5 millions de dollars supplémentaires pour aider les responsables de l’État de Washington à faire face à la crise.

Gates a déclaré mardi que les États-Unis devaient accélérer et mieux naviguer dans les tests COVID-19.

«Nous pouvons déterminer quels médicaments antiviraux fonctionnent en deux ou trois semaines et les étendre et nous pouvons fabriquer le vaccin si nous sommes vraiment prêts probablement dans six mois», a déclaré Gates.

Comment les États-Unis s’en sortiront-ils au milieu de l’épidémie de coronavirus?

Portes: Le message clair est que nous n’avons pas le choix de maintenir cet isolement, et cela va continuer pendant un certain temps. Ce ne sera donc pas facile. Nous avons besoin d’un message clair à ce sujet. Il est vraiment tragique que les effets économiques de cette situation soient très dramatiques. Je veux dire, rien de tel n’est jamais arrivé à l’économie de notre vivant. Mais l’argent, vous savez, ramener l’économie, c’est plus une chose réversible que de ramener les gens à la vie. Nous sommes donc prêts à prendre la douleur dans la dimension économique, une énorme douleur afin de minimiser la douleur et la maladie dans la dimension de la mort.

Que pensez-vous de l’idée de rouvrir l’économie?

Portes: Il est très irresponsable pour quelqu’un de suggérer que nous pouvons avoir le meilleur des deux mondes. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un arrêt extrême. Si les choses vont bien, vous pouvez commencer à rouvrir.

Comment les pays qui n’ont pas le luxe de la distance sociale ou de grands systèmes de santé devraient-ils gérer ce virus?

Portes: Mais dans les pays en développement, en particulier dans l’hémisphère Sud, la saisonnalité est importante. La capacité d’isoler – quand vous devez sortir pour obtenir votre nourriture tous les jours et gagner votre salaire, lorsque vous vivez dans un bidonville où vous êtes très proches les uns des autres – cela devient très difficile à faire. Je pense que c’est beaucoup plus difficile à mesure que vous descendez dans l’échelle des revenus que dans un pays comme les États-Unis… et nous devrions donc tous accélérer le vaccin, qui finira par arriver.