Bill Gates fera de nouveau équipe avec le grand joueur de tennis Roger Federer pour un match de charité en Afrique – .

Bill Gates, à droite, et la star du tennis Roger Federer à la Key Arena de Seattle le 30 avril 2017.

Il semble que Bill Gates va montrer à nouveau ses talents de tennis aux côtés de deux des meilleurs joueurs du monde après que le co-fondateur de Microsoft ait accepté un défi de l’animateur de “The Daily Show” Trevor Noah sur Twitter.

Noah a tweeté à Gates cette semaine, le défiant ainsi que le pro Roger Federer à un match de charité en double contre Noah et son partenaire, le pro Rafael Nadal, au Cap, en Afrique du Sud, le 7 février. Gates a répondu: “Game on!” Jeudi .

Gates n’est pas en reste sur le court de tennis et il a fait équipe avec Federer, qui est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Les deux ont affronté la star du tennis américain John Isner et le guitariste de Pearl Jam Mike McCready en 2017 à Seattle.

Le match, intitulé «Le match en Afrique», bénéficiera à la fondation Federer pour l’éducation des enfants et constitue la sixième édition de l’événement.