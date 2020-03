Bill Gates laisse les planches Microsoft et Berkshire dans une étape historique pour le pionnier de la technologie – .

Bill Gates lors d’une récente apparition publique à Seattle. (Photo . / Todd Bishop)

Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft, 45 ans après avoir cofondé l’entreprise avec son ami d’enfance Paul Allen. Gates a également annoncé qu’il quittait le conseil d’administration de Berkshire Hathaway, dirigé par son ami et partenaire philanthropique Warren Buffett.

Gates, 64 ans, a écrit dans un article sur LinkedIn qu’il quittait les conseils d’administration «pour consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé et le développement mondiaux, l’éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. Le leadership dans les sociétés Berkshire et Microsoft n’a jamais été aussi fort, donc le moment est venu de franchir cette étape. »

Avec son départ du conseil d’administration de Microsoft, l’entreprise perd la forme ultime de connaissances institutionnelles. Cependant, il n’a pas complètement rompu ses liens avec Microsoft. La société affirme que Gates continuera à servir de conseiller technologique au PDG Satya Nadella et à d’autres dirigeants de Microsoft.

Microsoft “continuera à bénéficier de la passion technique et des conseils continus de Bill pour faire avancer nos produits et services”, a déclaré Nadella dans un communiqué, reconnaissant à Gates d’avoir fondé la société “avec une croyance en la force de démocratisation des logiciels et une passion pour résoudre les problèmes de société”. défis les plus urgents.

Bill Gates et Satya Nadella en 2014. (Photo de fichier Microsoft)

Les actions de Microsoft ont baissé de 3% dans les échanges après les heures de bureau, après l’annonce.

Gates est toujours étroitement associé à la société dans l’esprit du public, mais en réalité, il a progressivement dénoué ses relations avec Microsoft, alors qu’il s’est concentré sur la Fondation Bill & Melinda Gates et son bureau privé Gates Ventures.

“En ce qui concerne Microsoft, se retirer du conseil d’administration ne signifie en aucun cas s’éloigner de l’entreprise”, écrit-il dans son article. «Microsoft sera toujours un élément important du travail de ma vie et je continuerai à travailler avec Satya et le leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l’entreprise. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l’entreprise et comment elle peut continuer à profiter au monde. »

L’annonce d’aujourd’hui intervient 20 ans après que Gates a démissionné de son poste de PDG de Microsoft, après une bataille antitrust meurtrière avec les régulateurs américains qui a terni sa réputation et laissé la société aux prises avec la concurrence d’une nouvelle génération de géants de la technologie. Gates a continué à travailler dans l’entreprise jusqu’en 2008, date à laquelle il a quitté ses fonctions quotidiennes en tant qu’architecte logiciel en chef.

Il est resté président de Microsoft jusqu’en 2014 et était membre du conseil d’administration depuis lors.

Entre-temps, Microsoft et Gates ont connu une renaissance. La société est remontée dans les rangs des sociétés les plus importantes au monde. Gates est devenu un leader franc de la santé et de la science dans le monde, tirant la sonnette d’alarme sur le potentiel d’une pandémie dévastatrice et aidant à financer des solutions potentielles de nombreuses années avant la propagation actuelle du nouveau coronavirus et de la maladie COVID-19.

Gates et Allen, décédés l’année dernière, ont déplacé Microsoft d’Albuquerque dans leur région natale de Seattle en 1979, quatre ans après la création de l’entreprise.

Ils ont fait le pas “au lendemain d’un énorme déclin économique dans le Nord-Ouest et ont créé un pilier de cette communauté”, a déclaré John Stanton, président du pionnier de l’industrie sans fil des Mariners de Seattle, qui siège au conseil d’administration de Microsoft avec Gates depuis 2014, dans un envoyer un e-mail à .. «Microsoft sera à jamais connu comme la société que Bill Gates a bâtie, mais plus important encore, Bill, les personnes qu’il a recrutées et sa société ont laissé une empreinte indélébile sur tous les aspects de la vie dans le Nord-Ouest.»

Gates a sans aucun doute “le sentiment que l’entreprise est entre de bonnes mains et se porte bien”, a déclaré Michael Cusumano, professeur à la Sloan School of Management du MIT, qui a écrit le livre classique de 1998 Microsoft Secrets et a suivi l’entreprise pendant des décennies, plus récemment dans “The Business of Plateformes. «Et avec tout le chaos que nous avons actuellement dans le monde, il pense sans aucun doute que son temps est mieux consacré à la santé et au climat. Vendre plus de licences pour Windows et Office a des rendements décroissants pour quelqu’un qui a les inquiétudes de Bill Gates quant à l’avenir de la planète Terre. »

Histoire en développement, plus à venir. Date de retrait de Gates en tant que président corrigée depuis le message d’origine.