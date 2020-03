Bill Gates nous a avertis d’une pandémie de type COVID-19 – regardez son TED Talk de 2015 – .

Bill Gates a vu venir l’épidémie de COVID-19 – et il savait que nous n’étions pas préparés pour cela.

Le cofondateur de Microsoft à plusieurs reprises au cours des dernières années a évoqué le potentiel de quelque chose comme le nouveau coronavirus qui a infecté près de 200 000 personnes dans le monde et tué près de 8 000 personnes.

Son TED Talk de 2015 intitulé «La prochaine épidémie? Nous ne sommes pas prêts »a été largement diffusé en ligne ces dernières semaines étant donné l’impact de COVID-19 dans le monde.

“Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes au cours des prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement infectieux plutôt qu’une guerre”, a déclaré Gates lors du Ted Talk. “Pas des missiles, mais des microbes.”

Deux ans plus tard, il a dit la même chose lors d’un événement à Davos.

“Il est assez surprenant de constater à quel point il y a peu de préparation”, a déclaré Gates en 2017.

S’exprimant lors de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) à Seattle le mois dernier, Gates a déclaré que l’impact du COVID-19 pourrait être «très, très dramatique», en particulier s’il se propage à des régions comme l’Afrique subsaharienne et le sud Asie.

“C’est un énorme défi”, a déclaré Gates le 14 février. “Nous avons toujours su que le potentiel d’une pandémie provoquée naturellement ou intentionnellement est l’une des rares choses qui pourraient perturber les systèmes de santé, les économies et causer plus de 10 millions de décès supplémentaires. “

Gates a souligné les progrès des outils de diagnostic moléculaire comme une garantie prometteuse contre de telles épidémies.

“Nous sommes sur le point, en science, de pouvoir faire de bons outils pour faire le diagnostic, fournir des vaccins pour fournir des thérapies, y compris des antiviraux”, a-t-il déclaré.

La Fondation Bill & Melinda Gates a engagé 100 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus, dans le cadre de ses efforts plus larges en matière de santé mondiale.

La Fondation Gates aurait également exploré l’idée de fournir des kits de test à domicile pour le nouveau coronavirus à Seattle, l’épicentre initial de l’épidémie américaine qui s’est maintenant propagée à travers le pays. Elle a également lancé un accélérateur thérapeutique COVID-19 de 125 millions de dollars et 5 millions de dollars pour aider les agences de santé publique de la région de Seattle à améliorer leur capacité de détection du virus.

