Bill Gates partage ses 7 tweets préférés après 10 ans sur Twitter – .

(Capture d’écran @BillGates)

«Bonjour tout le monde», a déclaré Bill Gates lorsqu’il a rejoint Twitter et a tweeté pour la première fois le 19 janvier 2010. Dix ans plus tard, le milliardaire philanthrope et cofondateur de Microsoft a eu beaucoup plus à dire – et jeudi, il a partagé certaines des ses tweets préférés de cette période.

Dans une vidéo destinée à ses près de 50 millions de followers, Gates a coché sept tweets, dont un «fait époustouflant» (sur la quantité de ciment utilisée par la Chine) et «la plus belle carte du monde» (sur la baisse des décès d’enfants) ).

Un tweet mettant en vedette le président Barack Obama a fait la coupe. Le Ice Bucket Challenge aussi. Et fidèle à sa mission de mettre en évidence les causes proches et chères à la Fondation Bill & Melinda Gates, Gates a partagé son amour pour un tweet de vaccin, un tweet de moustique et, bien sûr, un tweet de toilettes: «Il y a peu de choses que j’aime plus que parler de toilettes. “

J’ai rejoint @Twitter il y a dix ans (et quelques jours). Ce sont certains de mes tweets préférés. Quel est votre tweet préféré des dix dernières années? pic.twitter.com/wnylJeSG3q

– Bill Gates (@BillGates) 23 janvier 2020