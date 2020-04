Bill Gates pense que les décès de coronavirus aux États-Unis seront inférieurs aux prévisions – .

Nous n’avons pas eu beaucoup de bonnes nouvelles depuis le début de l’épidémie de coronavirus COVID-19, mais il y a de faibles lueurs d’espoir concernant ce qui est rapidement devenu une pandémie mondiale.

Des mesures comme la distanciation sociale semblent avoir un effet, du moins aux États-Unis, et le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates – dont la fondation caritative se concentre largement sur les soins de santé mondiaux – prévoit maintenant que nous devrions voir le nombre de cas de coronavirus commencer à augmenter. d’ici la fin de ce mois si nous continuons à respecter ces pratiques d’atténuation.

Si nous le faisons, Gates pense également que le nombre de décès par coronavirus sera inférieur aux estimations qui ont été publiées par la Maison Blanche.

Les soins de santé dans le monde sont l’une des nombreuses causes sur lesquelles Bill Gates se concentre par le biais de sa fondation caritative, il a donc naturellement beaucoup à dire sur la pandémie actuelle de coronavirus – sur la réponse des États-Unis, le calendrier pour y arriver et ce que le le bilan ultime en sera.

Conformément à une prédiction qu’il a faite lors d’une session Reddit AMA il y a quelques semaines – que les États-Unis pourraient prendre un virage si nous mettions en œuvre un large arrêt – il estime maintenant que le nombre de morts ultime du nouveau virus aux États-Unis ne sera pas aussi mauvais que les chiffres publiés récemment par la Maison Blanche. Il y a quelques jours à peine, le président Trump a fait remarquer qu’une série de décès dus au virus entre 100 000 et 240 000 personnes, aussi élevés soient-ils, serait considéré comme une victoire pour la réponse américaine et que tous les autres scénarios prévus se traduisent par beaucoup pire mort compte.

Dans l’ensemble, cependant, les efforts de distanciation sociale commencent à «plier la courbe» de la propagation du virus à travers le pays, et Gates pense que si nous continuons sur cette lancée, «nous devrions pouvoir en sortir avec un nombre de décès bien loin de cela. ” C’est ce qu’il a dit à l’ancre Chris Wallace sur Fox News dimanche, ajoutant que s’en tenir à ces comportements devrait également entraîner une stabilisation des cas d’ici la fin de ce mois.

«Si nous avions continué à aller travailler, à voyager comme nous l’étions, vous savez, cette courbe ne se courberait jamais tant que la majorité des personnes n’auraient pas été infectées, puis un nombre massif de personnes demandant des soins hospitaliers et beaucoup, beaucoup de morts», a déclaré Gates. .

En ce qui concerne le suivi évident de ce point – alors, qu’est-ce que cela signifie en termes de quand les choses commenceront à redevenir normales? – la première mise en garde est que, bien sûr, nous devons d’abord arriver à la fin de ce mois pour voir réellement l’amélioration. Et, même alors, les choses ne «redeviendront vraiment normales que lorsque nous aurons un vaccin que nous aurons distribué dans le monde entier». On ne prévoit pas l’arrivée d’un vaccin avant l’année prochaine, bien que les thérapies pour traiter les personnes atteintes du virus soient en cours de finalisation.

La question de savoir comment rouvrir à nouveau le pays ne devrait pas non plus donner de réponses satisfaisantes à de nombreuses personnes, car la fermeture plus ou moins soudaine des entreprises et la mise en place de quarantaines et d’ordres de séjour à domicile ne seront pas nécessairement être inversé dès que nous serons sortis des bois. Ces étapes sont susceptibles d’être provisoires et par étapes, afin que nous ne précipitions pas la réouverture et que nous nous trompions à un point tel que les choses doivent être fermées à nouveau.

